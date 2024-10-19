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Доходы от российских активов направят на поддержку Украины, заявили в G7

Доходы от российских активов направят на поддержку Украины, заявили в G7 - 19.10.2024, ПРАЙМ

Доходы от российских активов направят на поддержку Украины, заявили в G7

Доходы от замороженных российских активов будут применяться для целей поддержки Украины. Эти средства в том числе пойдут на военную помощь и восстановление, в... | 19.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-19T19:26+0300

2024-10-19T19:26+0300

2024-10-19T19:27+0300

политика

g7

замороженные российские активы

украина

поддержка украины

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РИМ, 19 окт – ПРАЙМ. Доходы от замороженных российских активов будут применяться для целей поддержки Украины. Эти средства в том числе пойдут на военную помощь и восстановление, в соответствии с правовыми системами стран-членов "Большой семерки". Об этом сказано в заявлении по итогам встречи глав министерств обороны G7 в итальянском городе Неаполь. В документе сказано, что в соответствии с коммюнике лидеров стран G7 по итогам саммита в Апулии, "чрезвычайные доходы, получаемые от обездвиженных российских суверенных активов", находящихся в Евросоюзе и других юрисдикциях, будут использоваться для поддержки Украины, включая военную, бюджетную и восстановительную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективе, в согласовании с соответствующими правовыми системами стран-членов "Большой семерки". В МИД России ранее неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством и отмечали, что Евросоюз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы РФ. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов. По его словам, Москва также имеет возможность не возвращать те средства, которые страны Запада держали в РФ. После начала СВО на Украине Евросоюз и страны "Большой семерки" заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

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g7, замороженные российские активы, украина, поддержка украины