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Доходы от российских активов направят на поддержку Украины, заявили в G7 - 19.10.2024, ПРАЙМ
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Доходы от российских активов направят на поддержку Украины, заявили в G7
Доходы от российских активов направят на поддержку Украины, заявили в G7 - 19.10.2024, ПРАЙМ
Доходы от российских активов направят на поддержку Украины, заявили в G7
Доходы от замороженных российских активов будут применяться для целей поддержки Украины. Эти средства в том числе пойдут на военную помощь и восстановление, в... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T19:26+0300
2024-10-19T19:27+0300
политика
g7
замороженные российские активы
украина
поддержка украины
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РИМ, 19 окт – ПРАЙМ. Доходы от замороженных российских активов будут применяться для целей поддержки Украины. Эти средства в том числе пойдут на военную помощь и восстановление, в соответствии с правовыми системами стран-членов "Большой семерки". Об этом сказано в заявлении по итогам встречи глав министерств обороны G7 в итальянском городе Неаполь. В документе сказано, что в соответствии с коммюнике лидеров стран G7 по итогам саммита в Апулии, "чрезвычайные доходы, получаемые от обездвиженных российских суверенных активов", находящихся в Евросоюзе и других юрисдикциях, будут использоваться для поддержки Украины, включая военную, бюджетную и восстановительную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективе, в согласовании с соответствующими правовыми системами стран-членов "Большой семерки". В МИД России ранее неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством и отмечали, что Евросоюз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы РФ. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов. По его словам, Москва также имеет возможность не возвращать те средства, которые страны Запада держали в РФ. После начала СВО на Украине Евросоюз и страны "Большой семерки" заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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g7, замороженные российские активы, украина, поддержка украины
Политика, G7, замороженные российские активы, УКРАИНА, поддержка Украины
19:26 19.10.2024 (обновлено: 19:27 19.10.2024)
 
Доходы от российских активов направят на поддержку Украины, заявили в G7

Главы МО G7: доходы от активов России будут использоваться для поддержки Украины

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМонета номиналом 1 рубль, банкноты номиналом 1 доллар США и банкноты евро различного номинала
Монета номиналом 1 рубль, банкноты номиналом 1 доллар США и банкноты евро различного номинала - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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РИМ, 19 окт – ПРАЙМ. Доходы от замороженных российских активов будут применяться для целей поддержки Украины. Эти средства в том числе пойдут на военную помощь и восстановление, в соответствии с правовыми системами стран-членов "Большой семерки". Об этом сказано в заявлении по итогам встречи глав министерств обороны G7 в итальянском городе Неаполь.
В документе сказано, что в соответствии с коммюнике лидеров стран G7 по итогам саммита в Апулии, "чрезвычайные доходы, получаемые от обездвиженных российских суверенных активов", находящихся в Евросоюзе и других юрисдикциях, будут использоваться для поддержки Украины, включая военную, бюджетную и восстановительную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективе, в согласовании с соответствующими правовыми системами стран-членов "Большой семерки".
В МИД России ранее неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством и отмечали, что Евросоюз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы РФ. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов. По его словам, Москва также имеет возможность не возвращать те средства, которые страны Запада держали в РФ.
После начала СВО на Украине Евросоюз и страны "Большой семерки" заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Нью-Йоркская фондовая биржа, США - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
СМИ: США передадут Киеву 20 миллиардов долларов под активы РФ
05:20
 
ПолитикаG7замороженные российские активыУКРАИНАподдержка Украины
 
 
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