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Рубль, евро, доллар: к чему приведет повышение ставки ЦБ

Рубль, евро, доллар: к чему приведет повышение ставки ЦБ - 19.10.2024, ПРАЙМ

Рубль, евро, доллар: к чему приведет повышение ставки ЦБ

Консенсус аналитиков, опрошенных ТАСС, ожидает повышения ключевой ставки 25 октября на процентный пункт до 20% годовых, и мы тоже придерживаемся этого мнения. | 19.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-19T08:02+0300

2024-10-19T08:02+0300

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Консенсус аналитиков, опрошенных ТАСС, ожидает повышения ключевой ставки 25 октября на процентный пункт до 20% годовых, и мы тоже придерживаемся этого мнения.Несмотря на сентябрьское замедление, уровень годовой инфляции в России в 8,6% превышает более чем вдвое целевой уровень Банка России и верхнюю границу прогноза регулятора на этот год. По-прежнему инфляционные ожидания остаются высокими, а рубль слабым, да ещё и нефть идёт на спад.В целом, по нашему мнению, у Банка России 25 октября будет гораздо больше аргументов в пользу повышения ключевой ставки, чем её сохранения на текущем уровне.Что касается мировых валют, ЕЦБ ожидаемо снизил процентные ставки, так как годовая инфляция в еврозоне в сентябре упала ниже целевого уровня в 2% в год и составила 1,7%. Хотя регулятор снизил на 0,25 пп все три основные процентные ставки (базовую, ставку по депозитам и ставку маржинального кредитования), при нынешних темпах снижения инфляции можно ожидать, что регулятор в декабре может понизить процентные ставки даже более агрессивно.По итогам 2 квартала 2024 года в еврозоне в годовом выражении ВВП увеличился на 0,6%, а в ЕС – на 0,8% год-к-году, при этом в поквартальном выражении ВВП как еврозоны, так и ЕС, вырос на 0,2% к 1 кварталу. То есть рецессии в еврозоне и ЕС в данный момент нет, но есть стагнация экономики, не в последнюю очередь вызванная высокими процентными ставками.Однако в некоторых странах ЕС, и, прежде всего, в Германии спад экономики продолжается уже два квартала подряд, что может говорить о наличии технической рецессии. Возможно, что замедление инфляции положительно повлияет на потребительский спрос, а снижение процентных ставок сможет стимулировать рост экономики в наиболее "пострадавших" от жёсткой монетарной политики странах зоны евро.Евро ожидаемо подешевел к доллару после ожидаемого снижения процентных ставок ЕЦБ уже третий раз в этом году. На уровне 1,081 есть достаточно сильная поддержка, от которой евро может оттолкнуться наверх. При положительных для экономики еврозоны новостях евро может вернуться на уровень 1,1 и выше, но это возможно уже в более дальнем горизонте, в середине-конце ноября.ПрогнозыДо конца октября ожидаем, что евро может колебаться в рамках 1,081-1,095 доллара.Ориентирами колебания рубля являются диапазоны в 90,5-97 за доллар, 100-107 за евро и 12,7-13,7 за юань.

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2024

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Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, ецб, банк россии, ставка банка россии