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Рубль, евро, доллар: к чему приведет повышение ставки ЦБ - 19.10.2024, ПРАЙМ
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Рубль, евро, доллар: к чему приведет повышение ставки ЦБ
Рубль, евро, доллар: к чему приведет повышение ставки ЦБ - 19.10.2024, ПРАЙМ
Рубль, евро, доллар: к чему приведет повышение ставки ЦБ
Консенсус аналитиков, опрошенных ТАСС, ожидает повышения ключевой ставки 25 октября на процентный пункт до 20% годовых, и мы тоже придерживаемся этого мнения. | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T08:02+0300
2024-10-19T08:02+0300
мнения аналитиков
курсы валют
ецб
банк россии
ставка банка россии
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Консенсус аналитиков, опрошенных ТАСС, ожидает повышения ключевой ставки 25 октября на процентный пункт до 20% годовых, и мы тоже придерживаемся этого мнения.Несмотря на сентябрьское замедление, уровень годовой инфляции в России в 8,6% превышает более чем вдвое целевой уровень Банка России и верхнюю границу прогноза регулятора на этот год. По-прежнему инфляционные ожидания остаются высокими, а рубль слабым, да ещё и нефть идёт на спад.В целом, по нашему мнению, у Банка России 25 октября будет гораздо больше аргументов в пользу повышения ключевой ставки, чем её сохранения на текущем уровне.Что касается мировых валют, ЕЦБ ожидаемо снизил процентные ставки, так как годовая инфляция в еврозоне в сентябре упала ниже целевого уровня в 2% в год и составила 1,7%. Хотя регулятор снизил на 0,25 пп все три основные процентные ставки (базовую, ставку по депозитам и ставку маржинального кредитования), при нынешних темпах снижения инфляции можно ожидать, что регулятор в декабре может понизить процентные ставки даже более агрессивно.По итогам 2 квартала 2024 года в еврозоне в годовом выражении ВВП увеличился на 0,6%, а в ЕС – на 0,8% год-к-году, при этом в поквартальном выражении ВВП как еврозоны, так и ЕС, вырос на 0,2% к 1 кварталу. То есть рецессии в еврозоне и ЕС в данный момент нет, но есть стагнация экономики, не в последнюю очередь вызванная высокими процентными ставками.Однако в некоторых странах ЕС, и, прежде всего, в Германии спад экономики продолжается уже два квартала подряд, что может говорить о наличии технической рецессии. Возможно, что замедление инфляции положительно повлияет на потребительский спрос, а снижение процентных ставок сможет стимулировать рост экономики в наиболее "пострадавших" от жёсткой монетарной политики странах зоны евро.Евро ожидаемо подешевел к доллару после ожидаемого снижения процентных ставок ЕЦБ уже третий раз в этом году. На уровне 1,081 есть достаточно сильная поддержка, от которой евро может оттолкнуться наверх. При положительных для экономики еврозоны новостях евро может вернуться на уровень 1,1 и выше, но это возможно уже в более дальнем горизонте, в середине-конце ноября.ПрогнозыДо конца октября ожидаем, что евро может колебаться в рамках 1,081-1,095 доллара.Ориентирами колебания рубля являются диапазоны в 90,5-97 за доллар, 100-107 за евро и 12,7-13,7 за юань.
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Гузель Проценко
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, ецб, банк россии, ставка банка россии
Мнения аналитиков, Курсы валют, ЕЦБ, Банк России, ставка Банка России
08:02 19.10.2024
 

Рубль, евро, доллар: к чему приведет повышение ставки ЦБ

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Генеральный директор Альфа-Форекс Гузель Проценко
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Консенсус аналитиков, опрошенных ТАСС, ожидает повышения ключевой ставки 25 октября на процентный пункт до 20% годовых, и мы тоже придерживаемся этого мнения.
Несмотря на сентябрьское замедление, уровень годовой инфляции в России в 8,6% превышает более чем вдвое целевой уровень Банка России и верхнюю границу прогноза регулятора на этот год. По-прежнему инфляционные ожидания остаются высокими, а рубль слабым, да ещё и нефть идёт на спад.
В целом, по нашему мнению, у Банка России 25 октября будет гораздо больше аргументов в пользу повышения ключевой ставки, чем её сохранения на текущем уровне.
Что касается мировых валют, ЕЦБ ожидаемо снизил процентные ставки, так как годовая инфляция в еврозоне в сентябре упала ниже целевого уровня в 2% в год и составила 1,7%. Хотя регулятор снизил на 0,25 пп все три основные процентные ставки (базовую, ставку по депозитам и ставку маржинального кредитования), при нынешних темпах снижения инфляции можно ожидать, что регулятор в декабре может понизить процентные ставки даже более агрессивно.
По итогам 2 квартала 2024 года в еврозоне в годовом выражении ВВП увеличился на 0,6%, а в ЕС – на 0,8% год-к-году, при этом в поквартальном выражении ВВП как еврозоны, так и ЕС, вырос на 0,2% к 1 кварталу. То есть рецессии в еврозоне и ЕС в данный момент нет, но есть стагнация экономики, не в последнюю очередь вызванная высокими процентными ставками.
Однако в некоторых странах ЕС, и, прежде всего, в Германии спад экономики продолжается уже два квартала подряд, что может говорить о наличии технической рецессии. Возможно, что замедление инфляции положительно повлияет на потребительский спрос, а снижение процентных ставок сможет стимулировать рост экономики в наиболее "пострадавших" от жёсткой монетарной политики странах зоны евро.
Евро ожидаемо подешевел к доллару после ожидаемого снижения процентных ставок ЕЦБ уже третий раз в этом году. На уровне 1,081 есть достаточно сильная поддержка, от которой евро может оттолкнуться наверх. При положительных для экономики еврозоны новостях евро может вернуться на уровень 1,1 и выше, но это возможно уже в более дальнем горизонте, в середине-конце ноября.

Прогнозы

До конца октября ожидаем, что евро может колебаться в рамках 1,081-1,095 доллара.
Ориентирами колебания рубля являются диапазоны в 90,5-97 за доллар, 100-107 за евро и 12,7-13,7 за юань.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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