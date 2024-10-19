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Боррель сообщил, что обсудит разрешение Киеву на удары вглубь России - 19.10.2024, ПРАЙМ
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Боррель сообщил, что обсудит разрешение Киеву на удары вглубь России
Боррель сообщил, что обсудит разрешение Киеву на удары вглубь России - 19.10.2024, ПРАЙМ
Боррель сообщил, что обсудит разрешение Киеву на удары вглубь России
Глава евродипломатии Жозеп Боррель перед встречей руководителей министерств обороны стран "Большой семерки" в итальянском городе Неаполь заявил, что будет... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T14:39+0300
2024-10-19T14:39+0300
политика
ес
жозеп боррель
украина
поддержка украины
ракетные удары
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БРЮССЕЛЬ, 19 окт – ПРАЙМ. Глава евродипломатии Жозеп Боррель перед встречей руководителей министерств обороны стран "Большой семерки" в итальянском городе Неаполь заявил, что будет обсуждать с ними разрешение для ВСУ наносить удары дальнобойным оружием по российской территории. Боррель должен до конца года передать свои полномочия Кае Каллас. При этом он постоянно выступает за наращивание военной помощи Украине и критикует усилия по мирному урегулированию конфликта. В последнее время Боррель сконцентрировал усилия на том, чтобы добиться разрешения для ВСУ от западных партнеров бить поставленным оружием вглубь территории РФ. По его словам, сейчас нет договоренности по данному вопросу внутри ЕС, "некоторые страны это поддерживают, другие – нет". "Такие решения принимают страны (члены ЕС — ред.) самостоятельно. Я уверен, что сегодня мы будем говорить об этом", — сказал он. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны Североатлантического альянса сейчас дискутируют не просто по поводу возможного применения Украиной западных дальнобойных вооружений, а, по сути, принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. По словам российского лидера, прямое участие стран Запада в конфликте изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление Путина о последствиях указанные выше ударов предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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ес, жозеп боррель, украина, поддержка украины, ракетные удары
Политика, ЕС, Жозеп Боррель, УКРАИНА, поддержка Украины, ракетные удары
14:39 19.10.2024
 
Боррель сообщил, что обсудит разрешение Киеву на удары вглубь России

Боррель заявил, что обсудит с главами минобороны G7 разрешение Киеву бить по РФ

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель
© Пресс-служба МИД РФ
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БРЮССЕЛЬ, 19 окт – ПРАЙМ. Глава евродипломатии Жозеп Боррель перед встречей руководителей министерств обороны стран "Большой семерки" в итальянском городе Неаполь заявил, что будет обсуждать с ними разрешение для ВСУ наносить удары дальнобойным оружием по российской территории.
Боррель должен до конца года передать свои полномочия Кае Каллас. При этом он постоянно выступает за наращивание военной помощи Украине и критикует усилия по мирному урегулированию конфликта. В последнее время Боррель сконцентрировал усилия на том, чтобы добиться разрешения для ВСУ от западных партнеров бить поставленным оружием вглубь территории РФ.
По его словам, сейчас нет договоренности по данному вопросу внутри ЕС, "некоторые страны это поддерживают, другие – нет".
"Такие решения принимают страны (члены ЕС — ред.) самостоятельно. Я уверен, что сегодня мы будем говорить об этом", — сказал он.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны Североатлантического альянса сейчас дискутируют не просто по поводу возможного применения Украиной западных дальнобойных вооружений, а, по сути, принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. По словам российского лидера, прямое участие стран Запада в конфликте изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление Путина о последствиях указанные выше ударов предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Радиация - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
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ПолитикаЕСЖозеп БоррельУКРАИНАподдержка Украиныракетные удары
 
 
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