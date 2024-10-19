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Нидерланды поставят Украине БПЛА на 42,6 миллиона евро - 19.10.2024, ПРАЙМ
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Нидерланды поставят Украине БПЛА на 42,6 миллиона евро
Нидерланды поставят Украине БПЛА на 42,6 миллиона евро - 19.10.2024, ПРАЙМ
Нидерланды поставят Украине БПЛА на 42,6 миллиона евро
Нидерланды намерены поставить ВСУ разведывательные БПЛА на сумму 42,6 миллиона евро, заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс. | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T12:51+0300
2024-10-19T12:53+0300
вооружения
украина
нидерланды
военная помощь украине
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ГААГА, 19 окт - ПРАЙМ. Нидерланды намерены поставить ВСУ разведывательные БПЛА на сумму 42,6 миллиона евро, заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс. "В настоящее время Украина испытывает большую потребность в современных беспилотниках... Поэтому голландская компания DeltaQuad поставит Украине разведывательные дроны на 42,6 миллиона евро", - подчеркнул Брекелманс в социальной сети Х. Он также отметил, что этот шаг является реализацией плана по разработке дронов для Украины.
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украина, нидерланды, военная помощь украине
Вооружения, УКРАИНА, НИДЕРЛАНДЫ, военная помощь Украине
12:51 19.10.2024 (обновлено: 12:53 19.10.2024)
 
Нидерланды поставят Украине БПЛА на 42,6 миллиона евро

Брекелманс: Нидерланды поставят Украине беспилотники на сумму 42,6 млн евро

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV-дрон
FPV-дрон - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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ГААГА, 19 окт - ПРАЙМ. Нидерланды намерены поставить ВСУ разведывательные БПЛА на сумму 42,6 миллиона евро, заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс.
"В настоящее время Украина испытывает большую потребность в современных беспилотниках... Поэтому голландская компания DeltaQuad поставит Украине разведывательные дроны на 42,6 миллиона евро", - подчеркнул Брекелманс в социальной сети Х.
Он также отметил, что этот шаг является реализацией плана по разработке дронов для Украины.
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ВооруженияУКРАИНАНИДЕРЛАНДЫвоенная помощь Украине
 
 
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