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Нидерланды поставят Украине БПЛА на 42,6 миллиона евро

Нидерланды поставят Украине БПЛА на 42,6 миллиона евро - 19.10.2024, ПРАЙМ

Нидерланды поставят Украине БПЛА на 42,6 миллиона евро

Нидерланды намерены поставить ВСУ разведывательные БПЛА на сумму 42,6 миллиона евро, заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс. | 19.10.2024, ПРАЙМ

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вооружения

украина

нидерланды

военная помощь украине

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ГААГА, 19 окт - ПРАЙМ. Нидерланды намерены поставить ВСУ разведывательные БПЛА на сумму 42,6 миллиона евро, заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс. "В настоящее время Украина испытывает большую потребность в современных беспилотниках... Поэтому голландская компания DeltaQuad поставит Украине разведывательные дроны на 42,6 миллиона евро", - подчеркнул Брекелманс в социальной сети Х. Он также отметил, что этот шаг является реализацией плана по разработке дронов для Украины.

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украина

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