https://1prime.ru/20241019/dollar-852248645.html

Доллар вплотную подобрался к 100 рублям. Можно ли его остановить

Доллар вплотную подобрался к 100 рублям. Можно ли его остановить - 19.10.2024, ПРАЙМ

Доллар вплотную подобрался к 100 рублям. Можно ли его остановить

Как пишет агентство Bloomberg, российские власти готовы позволить рублю пробить отметку 100 за доллар. Насколько реалистичен сценарий закрепления рубля на этих... | 19.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-19T04:04+0300

2024-10-19T04:04+0300

2024-10-19T04:04+0300

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Как пишет агентство Bloomberg, российские власти готовы позволить рублю пробить отметку 100 за доллар. Насколько реалистичен сценарий закрепления рубля на этих значениях, рассказали опрошенные "Прайм" эксперты.По информации двух источников Bloomberg, ослабление рубля сейчас не вызывает беспокойства у российских властей - это может даже пойдет на пользу государственному бюджету на фоне планов увеличения расходов в 2025 году.В прошлом году рубль дважды переступал планку в 100 рублей за доллар, на что ЦБ реагировал повышением ключевой ставки. А власти ввели более жесткий контроль за движением капитала.Согласно последнему обзору рисков финансовых рисков Банка России, в сентябре чистые продажи иностранной валюты крупнейшими экспортерами сократились на 30 процентов к августу, до 8,3 миллиарда долларов.Как подчеркивает аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал" Алина Попцова, это оказало ощутимое влияние на курс рубля. Регулятор связывает снижение чистых продаж с изменениями в структуре расчетов по экспорту, где увеличилась доля расчетов в рублях.Это, по мнению аналитика, отражает вынужденный переход российских компаний на расчеты по внешнеторговым операциям через банки-посредники в странах СНГ, в том числе в Казахстане.В результате, валютная ликвидность российских компаний удерживается на внешних счетах, в то время как приток валюты на внутренний рынок остается ограниченным. Это создает давление на рубль.Кроме того, резкий рост курсов в октябре, по словам Попцовой, был связан с повышенной активностью участников валютного рынка перед окончанием лицензии OFAC для Московской биржи 12 октября - наблюдались как активные покупки, так и продажи валюты.Важно также учитывать фактор перемещения торгов с долларом и евро на внебиржевой контур после введения санкций в отношении Мосбиржи.Внебиржевой рынок в целом характерен более низкой ликвидностью, а в условиях, когда участники рынка не имеют доступа к оперативным данным или хотя бы официальной статистике по объему торгов, рынок теряет прозрачность."В результате при одновременных локальных дефицитах валюты на столь "тонком" рынке мы наблюдаем повышенную волатильность курсов и более ощутимое ослабление рубля", - объясняет Попцова.Обоснованные рискиВпрочем, важно понимать, что отметка в 100 рублей за доллар США уже не имеет психологического значения, считает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Артем Люкшин.Курс доллара США к рублю уже достиг отметки выше 97 рублей за доллар, и, конечно, есть обоснованные риски того, что мы увидим дальнейшую девальвацию рубля.Среди негативных факторов, способствующих снижению курса рубля к доллару, экономист отмечает продолжающееся усиление санкционного давления, сохраняющиеся сложности с международными расчетами, снижение предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке России, плавное сокращение экспорта.Не в пользу рубля могут играть и цены на нефть, имеющих риски снижения."Кроме того, курс доллара США на отметке, близкой к 100 рублям за доллар, комфортен для бюджетной системы страны и для экспортеров", - считает Артем Люкшин.При текущих воздействующих факторах курс доллара США к рублю может закрепиться на отметке выше 100 рублей в первой половине 2025 года, а временно протестировать эту отметку он может и до конца текущего года, полагает эксперт.По мнению главного макроэкономиста УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антона Прокудина, доллар может превысить 100 рублей уже в ближайшие месяцы."Но динамика зависит от цен на сырьё и состояния внешних расчётов - очередное разрывание цепочек расчётов в Китае могло бы также временно укрепить курс, как это было июне-июле", - говорит экономист.В отсутствии таких факторов курс сможет закрепиться выше ста зимой.Главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах также подчеркивает, что в условиях режима плавающего курса конкретное значение не слишком важно, в каких границах рубль будет "ходить" достаточно долго.Вместе с тем, при нынешних уровнях ключевой ставки и ценах на экспорт, экономист считает коридор 93-98, где рубль в основном находился с осени прошлого года, более реалистичным чем 100+.По оценкам управляющего директора инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев, нет очевидных факторов поддержки, чтобы держать курс в прогнозных величинах (91-94 руб за доллар). То есть, мы можем ожидать отметки в 100 рублей за доллар уже в течение ближайших двух недель.Факторы поддержкиВпрочем, не стоит забывать, что у российской валюты все же есть немало факторов, которые могут поддержать ее курс.Так, например, по итогам 2024 года в России будет достаточно высокое положительное сальдо торгового баланса, говорит Артем Люкшин.Также велика вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки Банка России, что может оказать стабилизирующий эффект на курс рубля."Не стоит сбрасывать со счетов предстоящие выборы США и политические риски, которые могут существенно изменить курс доллара США к рублю", - объясняет экономист.Для остановки дальнейшей девальвации курса национальной валюты у Банка России есть возможность продавать валюту из резервов, государство может управлять нормативами продажи валютной выручки, полученной экспортерами.В условиях ограниченной валютной ликвидности недостаточно триггеров для укрепления российской валюты. Однако снижение покупок валюты со стороны Минфина в рамках Фонда национального благосостояния и продажи Банком России могут также поддержать рубль, заключила Алина Попцова.

https://1prime.ru/20241016/zoloto-852200299.html

https://1prime.ru/20240930/dollar-851870238.html

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