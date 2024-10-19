Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Разделали под орех": Пушков прокомментировал президентскую гонку в США - 19.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241019/falsifikatsiya-852272760.html
"Разделали под орех": Пушков прокомментировал президентскую гонку в США
"Разделали под орех": Пушков прокомментировал президентскую гонку в США - 19.10.2024, ПРАЙМ
"Разделали под орех": Пушков прокомментировал президентскую гонку в США
Камалу Харрис, кандидата в президенты США от Демократической партии, могут спасти только сфальсифицированные результаты, считает глава комиссии Совфеда по... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T12:47+0300
2024-10-19T12:47+0300
политика
алексей пушков
камала харрис
выборы в сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/04/842320494_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_eb44ac3fad3e362a5937b6d7cdc74442.jpg
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Камалу Харрис, кандидата в президенты США от Демократической партии, могут спасти только сфальсифицированные результаты, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. "Теперь спасти Харрис может только грубая, невероятная, откровенная, супер-скандальная и беспрецедентная в истории США фальсификация итогов голосования. Но согласится ли основная масса американцев с такой фальсификацией?" - задался вопросом сенатор в своем Telegram-канале.Пушков отметил, что партия тратит большое количество средств, чтобы добиться расположения избирателей в еще не определившихся штатах. Помимо этого, большая часть американских либеральных СМИ продолжают выражать регулярную поддержку Харрис.Политик вспомнил о провальном интервью демократки, которое она дала консервативно настроенному телеканалу Fox News. "Так опозорилась, что даже либеральный канал CNN разделал ее за этот медийный провал под орех", - заключил он.
https://1prime.ru/20241019/rabota-852271077.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/04/842320494_0:0:2432:1824_1920x0_80_0_0_a1e69a241c6bd941fa6a25e14b9889e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
алексей пушков, камала харрис, выборы в сша
Политика, Алексей Пушков, Камала Харрис, выборы в США
12:47 19.10.2024
 
"Разделали под орех": Пушков прокомментировал президентскую гонку в США

Пушков: Харрис на выборах может спасти только откровенная фальсификация

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Камалу Харрис, кандидата в президенты США от Демократической партии, могут спасти только сфальсифицированные результаты, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"Теперь спасти Харрис может только грубая, невероятная, откровенная, супер-скандальная и беспрецедентная в истории США фальсификация итогов голосования. Но согласится ли основная масса американцев с такой фальсификацией?" - задался вопросом сенатор в своем Telegram-канале.
Пушков отметил, что партия тратит большое количество средств, чтобы добиться расположения избирателей в еще не определившихся штатах. Помимо этого, большая часть американских либеральных СМИ продолжают выражать регулярную поддержку Харрис.
Политик вспомнил о провальном интервью демократки, которое она дала консервативно настроенному телеканалу Fox News. "Так опозорилась, что даже либеральный канал CNN разделал ее за этот медийный провал под орех", - заключил он.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
Их все больше. В США отметили необычную тенденцию при Байдене
09:27
 
ПолитикаАлексей ПушковКамала Харрисвыборы в США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала