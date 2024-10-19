https://1prime.ru/20241019/falsifikatsiya-852272760.html
"Разделали под орех": Пушков прокомментировал президентскую гонку в США
"Разделали под орех": Пушков прокомментировал президентскую гонку в США - 19.10.2024, ПРАЙМ
"Разделали под орех": Пушков прокомментировал президентскую гонку в США
Камалу Харрис, кандидата в президенты США от Демократической партии, могут спасти только сфальсифицированные результаты, считает глава комиссии Совфеда по... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T12:47+0300
2024-10-19T12:47+0300
2024-10-19T12:47+0300
политика
алексей пушков
камала харрис
выборы в сша
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Камалу Харрис, кандидата в президенты США от Демократической партии, могут спасти только сфальсифицированные результаты, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. "Теперь спасти Харрис может только грубая, невероятная, откровенная, супер-скандальная и беспрецедентная в истории США фальсификация итогов голосования. Но согласится ли основная масса американцев с такой фальсификацией?" - задался вопросом сенатор в своем Telegram-канале.Пушков отметил, что партия тратит большое количество средств, чтобы добиться расположения избирателей в еще не определившихся штатах. Помимо этого, большая часть американских либеральных СМИ продолжают выражать регулярную поддержку Харрис.Политик вспомнил о провальном интервью демократки, которое она дала консервативно настроенному телеканалу Fox News. "Так опозорилась, что даже либеральный канал CNN разделал ее за этот медийный провал под орех", - заключил он.
https://1prime.ru/20241019/rabota-852271077.html
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алексей пушков, камала харрис, выборы в сша
Политика, Алексей Пушков, Камала Харрис, выборы в США
"Разделали под орех": Пушков прокомментировал президентскую гонку в США
Пушков: Харрис на выборах может спасти только откровенная фальсификация
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Камалу Харрис, кандидата в президенты США от Демократической партии, могут спасти только сфальсифицированные результаты, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"Теперь спасти Харрис может только грубая, невероятная, откровенная, супер-скандальная и беспрецедентная в истории США фальсификация итогов голосования. Но согласится ли основная масса американцев с такой фальсификацией?" - задался вопросом сенатор в своем Telegram-канале.
Пушков отметил, что партия тратит большое количество средств, чтобы добиться расположения избирателей в еще не определившихся штатах. Помимо этого, большая часть американских либеральных СМИ продолжают выражать регулярную поддержку Харрис.
Политик вспомнил о провальном интервью демократки, которое она дала консервативно настроенному телеканалу Fox News. "Так опозорилась, что даже либеральный канал CNN разделал ее за этот медийный провал под орех", - заключил он.
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