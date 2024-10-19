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Страны G7 намерены продолжать оказывать помощь Украине
Страны G7 намерены продолжать оказывать помощь Украине - 19.10.2024, ПРАЙМ
Страны G7 намерены продолжать оказывать помощь Украине
Главы министерств обороны стран, которые входят в G7, заявили о намерении продолжать оказывать помощь Киеву, включая военную, в краткосрочной и долгосрочной... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T19:15+0300
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политика
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РИМ, 19 окт – ПРАЙМ. Главы министерств обороны стран, которые входят в G7, заявили о намерении продолжать оказывать помощь Киеву, включая военную, в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Об этом сказано в заявлении, принятом по итогам встречи министров в Неаполе. "Мы подчеркиваем наше намерение продолжать оказывать помощь Украине, включая военную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Мы поддерживаем Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", — следует из коммюнике, полученного РИА Новости. Кроме того министры одобрили инициативы, направленные на поддержку оборонной промышленности Украины, и посчитали необходимым продолжать поддерживать силы обороны и безопасности Украины в подготовке и обучении. В связи с этим G7 приветствовала усилия Североатлантического альянса и ЕС в рамках их соответствующих миссий, которые призваны оказать поддержку "долгосрочному развитию и реформированию вооруженных сил Украины, включая военную помощь".В России не раз заявляли, что именно ориентация Украины на НАТО стала одной из причин начала специальной военной операции. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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g7, украина, поддержка украины, нато
Политика, G7, УКРАИНА, поддержка Украины, НАТО
Страны G7 намерены продолжать оказывать помощь Украине
Министры обороны стран G7: Киев продолжит получать помощь Киеву, включая военную
РИМ, 19 окт – ПРАЙМ. Главы министерств обороны стран, которые входят в G7, заявили о намерении продолжать оказывать помощь Киеву, включая военную, в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Об этом сказано в заявлении, принятом по итогам встречи министров в Неаполе.
"Мы подчеркиваем наше намерение продолжать оказывать помощь Украине, включая военную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Мы поддерживаем Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", — следует из коммюнике, полученного РИА Новости.
Кроме того министры одобрили инициативы, направленные на поддержку оборонной промышленности Украины, и посчитали необходимым продолжать поддерживать силы обороны и безопасности Украины в подготовке и обучении. В связи с этим G7 приветствовала усилия Североатлантического альянса и ЕС в рамках их соответствующих миссий, которые призваны оказать поддержку "долгосрочному развитию и реформированию вооруженных сил Украины, включая военную помощь".
В России не раз заявляли, что именно ориентация Украины на НАТО стала одной из причин начала специальной военной операции.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
На Западе выдвинули Украине ультиматум по вопросу вступления в НАТО