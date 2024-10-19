Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страны G7 намерены продолжать оказывать помощь Украине - 19.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241019/g7-852277143.html
Страны G7 намерены продолжать оказывать помощь Украине
Страны G7 намерены продолжать оказывать помощь Украине - 19.10.2024, ПРАЙМ
Страны G7 намерены продолжать оказывать помощь Украине
Главы министерств обороны стран, которые входят в G7, заявили о намерении продолжать оказывать помощь Киеву, включая военную, в краткосрочной и долгосрочной... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T19:15+0300
2024-10-19T19:30+0300
политика
g7
украина
поддержка украины
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg
РИМ, 19 окт – ПРАЙМ. Главы министерств обороны стран, которые входят в G7, заявили о намерении продолжать оказывать помощь Киеву, включая военную, в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Об этом сказано в заявлении, принятом по итогам встречи министров в Неаполе. "Мы подчеркиваем наше намерение продолжать оказывать помощь Украине, включая военную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Мы поддерживаем Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", — следует из коммюнике, полученного РИА Новости. Кроме того министры одобрили инициативы, направленные на поддержку оборонной промышленности Украины, и посчитали необходимым продолжать поддерживать силы обороны и безопасности Украины в подготовке и обучении. В связи с этим G7 приветствовала усилия Североатлантического альянса и ЕС в рамках их соответствующих миссий, которые призваны оказать поддержку "долгосрочному развитию и реформированию вооруженных сил Украины, включая военную помощь".В России не раз заявляли, что именно ориентация Украины на НАТО стала одной из причин начала специальной военной операции. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20241019/nato-852271732.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_58:0:2343:1714_1920x0_80_0_0_2599a7af35d7e762af6ffb713b401648.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
g7, украина, поддержка украины, нато
Политика, G7, УКРАИНА, поддержка Украины, НАТО
19:15 19.10.2024 (обновлено: 19:30 19.10.2024)
 
Страны G7 намерены продолжать оказывать помощь Украине

Министры обороны стран G7: Киев продолжит получать помощь Киеву, включая военную

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
Читать Прайм в
Дзен Telegram
РИМ, 19 окт – ПРАЙМ. Главы министерств обороны стран, которые входят в G7, заявили о намерении продолжать оказывать помощь Киеву, включая военную, в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Об этом сказано в заявлении, принятом по итогам встречи министров в Неаполе.
"Мы подчеркиваем наше намерение продолжать оказывать помощь Украине, включая военную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Мы поддерживаем Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", — следует из коммюнике, полученного РИА Новости.
Кроме того министры одобрили инициативы, направленные на поддержку оборонной промышленности Украины, и посчитали необходимым продолжать поддерживать силы обороны и безопасности Украины в подготовке и обучении. В связи с этим G7 приветствовала усилия Североатлантического альянса и ЕС в рамках их соответствующих миссий, которые призваны оказать поддержку "долгосрочному развитию и реформированию вооруженных сил Украины, включая военную помощь".
В России не раз заявляли, что именно ориентация Украины на НАТО стала одной из причин начала специальной военной операции.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
На Западе выдвинули Украине ультиматум по вопросу вступления в НАТО
10:26
 
ПолитикаG7УКРАИНАподдержка УкраиныНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала