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В цехе в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение
В цехе в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение - 19.10.2024, ПРАЙМ
В цехе в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение
На пожаре в цехе по выпуску металлопластиковых окон в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T15:23+0300
2024-10-19T15:23+0300
2024-10-19T15:24+0300
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт - ПРАЙМ. На пожаре в цехе по выпуску металлопластиковых окон в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. По данным ведомства, открытое горение было ликвидировано в14:35 мск. Ранее сообщалось, что пожар локализовали на площади 200 квадратных метров. Он произошел на улице 2-я Краснодарская, 175. Площадь здания, где случилось возгорание, составляет 900 квадратных метров. Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области ранее сообщала, что данные о возгорании кровли цеха по производству металлопластиковых окон в Ростове-на-Дону поступило в 13:37 мск. В ликвидации огня задействованы четыре автоцистерны и 20 пожарных, информации о пострадавших не поступало, сообщали в пресс-службе .
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Происшествия, РОССИЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, цех, окна, пожар
В цехе в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение
МЧС: в цехе по выпуску окон в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт - ПРАЙМ. На пожаре в цехе по выпуску металлопластиковых окон в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
По данным ведомства, открытое горение было ликвидировано в14:35 мск.
Ранее сообщалось, что пожар локализовали на площади 200 квадратных метров. Он произошел на улице 2-я Краснодарская, 175. Площадь здания, где случилось возгорание, составляет 900 квадратных метров.
Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области ранее сообщала, что данные о возгорании кровли цеха по производству металлопластиковых окон в Ростове-на-Дону поступило в 13:37 мск. В ликвидации огня задействованы четыре автоцистерны и 20 пожарных, информации о пострадавших не поступало, сообщали в пресс-службе .
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