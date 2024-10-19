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В ГД внесли законопроект о возможности оформления ДТП на портале Госуслуги - 19.10.2024, ПРАЙМ
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В ГД внесли законопроект о возможности оформления ДТП на портале Госуслуги
В ГД внесли законопроект о возможности оформления ДТП на портале Госуслуги - 19.10.2024, ПРАЙМ
В ГД внесли законопроект о возможности оформления ДТП на портале Госуслуги
В Госдуму внесли законопроект, позволяющий оформлять электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии через Госуслуги для всех страхователей ОСАГО... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T21:55+0300
2024-10-19T21:55+0300
россия
госдума
законопроект
осаго
европротокол
дтп
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект, позволяющий оформлять электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии через Госуслуги для всех страхователей ОСАГО. Текст законопроекта доступен в базе данных НД. В пояснительной записке к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью II1 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" сказано, что его разработали в целях соотнесения цифрового сервиса Госуслуги.Авто и федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" для привлечения страховщиков к реализации сервиса "Европротокол онлайн" Минцифры РФ запустило сервис "Европротокол онлайн" в мобильном приложении "Госуслуги.Авто". С помощью него водители, причастные к ДТП смогут оформить извещение о нем без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков. Отмечается, что установление особого порядка вступления в силу положений законопроекта обусловлено высокой готовностью страховщиков к подключению своих информационных систем к ЕСИА и отсутствием необходимости периода адаптации к новому регулированию.
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россия, госдума, законопроект, осаго, европротокол, дтп
РОССИЯ, Госдума, законопроект, ОСАГО, европротокол, ДТП
21:55 19.10.2024
 
В ГД внесли законопроект о возможности оформления ДТП на портале Госуслуги

В ГД внесли проект, позволяющий составить европротокол на портале Госуслуги

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПортал "Госуслуги"
Портал Госуслуги - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект, позволяющий оформлять электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии через Госуслуги для всех страхователей ОСАГО. Текст законопроекта доступен в базе данных НД.
В пояснительной записке к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью II1 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" сказано, что его разработали в целях соотнесения цифрового сервиса Госуслуги.Авто и федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" для привлечения страховщиков к реализации сервиса "Европротокол онлайн" Минцифры РФ запустило сервис "Европротокол онлайн" в мобильном приложении "Госуслуги.Авто". С помощью него водители, причастные к ДТП смогут оформить извещение о нем без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков.
Отмечается, что установление особого порядка вступления в силу положений законопроекта обусловлено высокой готовностью страховщиков к подключению своих информационных систем к ЕСИА и отсутствием необходимости периода адаптации к новому регулированию.
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РОССИЯГосдумазаконопроектОСАГОевропротоколДТП
 
 
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