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"Интурист" ожидает снижения числа продаж новых туров на Куб - 19.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Интурист" ожидает снижения числа продаж новых туров на Куб
"Интурист" ожидает снижения числа продаж новых туров на Куб - 19.10.2024, ПРАЙМ
"Интурист" ожидает снижения числа продаж новых туров на Куб
Российский туроператор "Интурист" ожидает в ближайшие дни сокращения новых бронирований туров на Кубу ввиду проблем из-за отключения электроэнергии в стране,... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T17:07+0300
2024-10-19T17:07+0300
экономика
туризм
россия
туры
интурист
куба
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Российский туроператор "Интурист" ожидает в ближайшие дни сокращения новых бронирований туров на Кубу ввиду проблем из-за отключения электроэнергии в стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Мы ожидаем сокращения новых бронирований на Кубу в ближайшие дни", - сообщили в "Интуристе". Ранее в субботу там сообщали, что в настоящий момент есть сложности с подтверждением бронирований, так как в отелях и отделах бронирования на Кубе нет электричества. Там также заявляли, что если Кубе удастся восстановить электричество в ближайшие 72 часа, то число отказов от путевок туда будет минимальным со стороны российских туристов. Накануне в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР) говорилось, что ситуация с отключением электроэнергии на Кубе не затронула российских туристов, в большинстве отелей их размещения работают генераторы. В пятницу министерство энергетики и горной промышленности Кубы сообщило, что выход из строя кубинской ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе привел к полному отключению электроэнергетической системы страны. Власти начали работы по запуску ТЭЦ, была восстановлена подача энергии в локальных сетях провинций Вилья-Клара, Ольгин, Гранма и Гуантанамо.
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туризм, россия, туры, интурист, куба
Экономика, Туризм, РОССИЯ, туры, Интурист, КУБА
17:07 19.10.2024
 
"Интурист" ожидает снижения числа продаж новых туров на Куб

"Интурист" ожидает сокращения числа продаж новых туров на Кубу в ближайшие дни

© РИА Новости . Мария Плотникова | Перейти в медиабанкГорода мира. Гавана
Города мира. Гавана - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости . Мария Плотникова
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Российский туроператор "Интурист" ожидает в ближайшие дни сокращения новых бронирований туров на Кубу ввиду проблем из-за отключения электроэнергии в стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Мы ожидаем сокращения новых бронирований на Кубу в ближайшие дни", - сообщили в "Интуристе".
Ранее в субботу там сообщали, что в настоящий момент есть сложности с подтверждением бронирований, так как в отелях и отделах бронирования на Кубе нет электричества. Там также заявляли, что если Кубе удастся восстановить электричество в ближайшие 72 часа, то число отказов от путевок туда будет минимальным со стороны российских туристов.
Накануне в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР) говорилось, что ситуация с отключением электроэнергии на Кубе не затронула российских туристов, в большинстве отелей их размещения работают генераторы.
В пятницу министерство энергетики и горной промышленности Кубы сообщило, что выход из строя кубинской ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе привел к полному отключению электроэнергетической системы страны. Власти начали работы по запуску ТЭЦ, была восстановлена подача энергии в локальных сетях провинций Вилья-Клара, Ольгин, Гранма и Гуантанамо.
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ЭкономикаТуризмРОССИЯтурыИнтуристКУБА
 
 
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