https://1prime.ru/20241019/inturist-852276003.html

"Интурист" ожидает снижения числа продаж новых туров на Куб

"Интурист" ожидает снижения числа продаж новых туров на Куб - 19.10.2024, ПРАЙМ

"Интурист" ожидает снижения числа продаж новых туров на Куб

Российский туроператор "Интурист" ожидает в ближайшие дни сокращения новых бронирований туров на Кубу ввиду проблем из-за отключения электроэнергии в стране,... | 19.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-19T17:07+0300

2024-10-19T17:07+0300

2024-10-19T17:07+0300

экономика

туризм

россия

туры

интурист

куба

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1d/850502886_0:325:3061:2047_1920x0_80_0_0_7424e61137eccff166ed9894977267d4.jpg

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Российский туроператор "Интурист" ожидает в ближайшие дни сокращения новых бронирований туров на Кубу ввиду проблем из-за отключения электроэнергии в стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Мы ожидаем сокращения новых бронирований на Кубу в ближайшие дни", - сообщили в "Интуристе". Ранее в субботу там сообщали, что в настоящий момент есть сложности с подтверждением бронирований, так как в отелях и отделах бронирования на Кубе нет электричества. Там также заявляли, что если Кубе удастся восстановить электричество в ближайшие 72 часа, то число отказов от путевок туда будет минимальным со стороны российских туристов. Накануне в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР) говорилось, что ситуация с отключением электроэнергии на Кубе не затронула российских туристов, в большинстве отелей их размещения работают генераторы. В пятницу министерство энергетики и горной промышленности Кубы сообщило, что выход из строя кубинской ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе привел к полному отключению электроэнергетической системы страны. Власти начали работы по запуску ТЭЦ, была восстановлена подача энергии в локальных сетях провинций Вилья-Клара, Ольгин, Гранма и Гуантанамо.

https://1prime.ru/20241019/kuba-852275580.html

куба

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, россия, туры, интурист, куба