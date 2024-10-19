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В Италии назвали ресурсы, за которые будут идти войны будущего - 19.10.2024, ПРАЙМ
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В Италии назвали ресурсы, за которые будут идти войны будущего
В Италии назвали ресурсы, за которые будут идти войны будущего - 19.10.2024, ПРАЙМ
В Италии назвали ресурсы, за которые будут идти войны будущего
В будущем войны будут идти за месторождения редкоземельных металлов и источники воды. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T19:56+0300
2024-10-19T19:56+0300
политика
мир
италия
редкоземельные элементы
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РИМ, 19 окт – ПРАЙМ. В будущем войны будут идти за месторождения редкоземельных металлов и источники воды. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны "Большой семерки" в Неаполе глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто. Трансляцию мероприятия вели итальянские телеканалы.По его словам, в ближайшие несколько лет "нас ждут войны, целью которых будут месторождения редкоземельных металлов, лития", — сказал он.Министр добавил, что конфликты также будут происходить за воду, производство энергии, а большую роль в том, кто хочет управлять миром, будет играть искусственный интеллект.
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мир, италия, редкоземельные элементы
Политика, МИР, ИТАЛИЯ, редкоземельные элементы
19:56 19.10.2024
 
В Италии назвали ресурсы, за которые будут идти войны будущего

Крозетто: войны будущего будут идти за редкоземельные металлы и водные источники

© fotolia.com / MasterLu#Рим
#Рим - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
© fotolia.com / MasterLu
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РИМ, 19 окт – ПРАЙМ. В будущем войны будут идти за месторождения редкоземельных металлов и источники воды. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны "Большой семерки" в Неаполе глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто. Трансляцию мероприятия вели итальянские телеканалы.
По его словам, в ближайшие несколько лет "нас ждут войны, целью которых будут месторождения редкоземельных металлов, лития", — сказал он.
Министр добавил, что конфликты также будут происходить за воду, производство энергии, а большую роль в том, кто хочет управлять миром, будет играть искусственный интеллект.
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