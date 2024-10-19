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В Италии назвали ресурсы, за которые будут идти войны будущего

В Италии назвали ресурсы, за которые будут идти войны будущего - 19.10.2024, ПРАЙМ

В Италии назвали ресурсы, за которые будут идти войны будущего

В будущем войны будут идти за месторождения редкоземельных металлов и источники воды. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны... | 19.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-19T19:56+0300

2024-10-19T19:56+0300

2024-10-19T19:56+0300

политика

мир

италия

редкоземельные элементы

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РИМ, 19 окт – ПРАЙМ. В будущем войны будут идти за месторождения редкоземельных металлов и источники воды. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны "Большой семерки" в Неаполе глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто. Трансляцию мероприятия вели итальянские телеканалы.По его словам, в ближайшие несколько лет "нас ждут войны, целью которых будут месторождения редкоземельных металлов, лития", — сказал он.Министр добавил, что конфликты также будут происходить за воду, производство энергии, а большую роль в том, кто хочет управлять миром, будет играть искусственный интеллект.

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италия

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мир, италия, редкоземельные элементы