https://1prime.ru/20241019/khaker-852270322.html
Грозит взломом. Эксперт назвал опасное автоподключение на телефонах
Грозит взломом. Эксперт назвал опасное автоподключение на телефонах - 19.10.2024, ПРАЙМ
Грозит взломом. Эксперт назвал опасное автоподключение на телефонах
Функцию автоматического подключения к известным сетям Wi-Fi на телефоне лучше отключать, чтобы не стать жертвой взломщиков, рассказал РИА Новости технический... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T08:23+0300
2024-10-19T08:23+0300
2024-10-19T08:31+0300
взлом
мошенничество
телефон
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Функцию автоматического подключения к известным сетям Wi-Fi на телефоне лучше отключать, чтобы не стать жертвой взломщиков, рассказал РИА Новости технический руководитель МТС RED SOC Ильназ Гатауллин. Он объяснил, что злоумышленники могут создать в общественном месте свою Wi-Fi-точку и дать ей название заведения, на которое распространяется действие сети. Параллельно к Wi-Fi-роутеру заведения хакеры применяют атаку, которая отключает от него всех пользователей, а затем переводят их на сеть-двойник.Эксперт предупреждает, что настройка, предполагающая автоматическое подключение к знакомой сети, может стать причиной утечки данных. Так, часто общественные сети предлагают пользователю войти через свою почту или социальную сеть. Такую же схему используют мошенники.Пользователи, потерявшие подключение, могут списать неисправность на глюк системы или временную потерю сети. При повторном же подключении они будут вынуждены повторить процедуру входа. В результате данные от личных страниц попадут в руки мошенников.
https://1prime.ru/20241019/schet-852269360.html
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взлом, телефон
взлом, Мошенничество, телефон
Грозит взломом. Эксперт назвал опасное автоподключение на телефонах
Гатауллин: не стоит использовать автоподключение к Wi-Fi на телефоне из-за хакеров
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Функцию автоматического подключения к известным сетям Wi-Fi на телефоне лучше отключать, чтобы не стать жертвой взломщиков, рассказал РИА Новости технический руководитель МТС RED SOC Ильназ Гатауллин.
Он объяснил, что злоумышленники могут создать в общественном месте свою Wi-Fi-точку и дать ей название заведения, на которое распространяется действие сети. Параллельно к Wi-Fi-роутеру заведения хакеры применяют атаку, которая отключает от него всех пользователей, а затем переводят их на сеть-двойник.
Эксперт предупреждает, что настройка, предполагающая автоматическое подключение к знакомой сети, может стать причиной утечки данных. Так, часто общественные сети предлагают пользователю войти через свою почту или социальную сеть. Такую же схему используют мошенники.
Пользователи, потерявшие подключение, могут списать неисправность на глюк системы или временную потерю сети. При повторном же подключении они будут вынуждены повторить процедуру входа. В результате данные от личных страниц попадут в руки мошенников.
Эксперт научил, как извлечь максимальную выгоду от накопительных счетов