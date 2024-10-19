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Китай сделает экспорт товаров двойного назначения более прозрачным - 19.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241019/kitay-852275317.html
Китай сделает экспорт товаров двойного назначения более прозрачным
Китай сделает экспорт товаров двойного назначения более прозрачным - 19.10.2024, ПРАЙМ
Китай сделает экспорт товаров двойного назначения более прозрачным
С 1 декабря в Китае вступят в силу правила экспортного контроля товаров двойного назначения, согласно которым, в частности, должна быть "повышена прозрачность... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T15:56+0300
2024-10-19T15:56+0300
экономика
китай
международная торговля
экспорт товаров
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ПЕКИН, 19 окт - ПРАЙМ. С 1 декабря в Китае вступят в силу правила экспортного контроля товаров двойного назначения, согласно которым, в частности, должна быть "повышена прозрачность политики экспортного контроля" соответствующей продукции, следует из сообщения, размещенного на сайте Госсовета КНР в субботу. Согласно сообщению, ранее премьер Госсовета КНР Ли Цян подписал указ "О правилах экспортного контроля товаров двойного назначения из КНР", согласно которому соответствующие правила вступают в силу с 1 декабря этого года. Правила включают подробные меры по управлению лицензиями, контрольным спискам и надзору за экспортным контролем товаров двойного назначения. Часть мер, как отмечается в сообщении, посвящена "повышению прозрачности и стандартизации политики экспортного контроля для товаров двойного назначения". Подчеркивается, что правила были разработаны, в частности, как отмечается, для "поддержания международного мира". Правила нацелены на обеспечение строгого регулирования конечных потребителей и конечного использования товаров двойного назначения, усовершенствование системы контрольных списков, и улучшение мер контроля по всей цепочке. Товары двойного назначения, как отмечается в сообщении, это те товары, технологии и услуги, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях, способствовать повышению военного потенциала, особенно в контексте проектирования, разработки, производства или использования оружия массового поражения и средств его доставки.
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китай, международная торговля, экспорт товаров
Экономика, КИТАЙ, международная торговля, экспорт товаров
15:56 19.10.2024
 
Китай сделает экспорт товаров двойного назначения более прозрачным

Китай с 1 декабря сделает экспорт товаров двойного назначения более прозрачным

© Фото : Unsplash/zhang kaiyvПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
© Фото : Unsplash/zhang kaiyv
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ПЕКИН, 19 окт - ПРАЙМ. С 1 декабря в Китае вступят в силу правила экспортного контроля товаров двойного назначения, согласно которым, в частности, должна быть "повышена прозрачность политики экспортного контроля" соответствующей продукции, следует из сообщения, размещенного на сайте Госсовета КНР в субботу.
Согласно сообщению, ранее премьер Госсовета КНР Ли Цян подписал указ "О правилах экспортного контроля товаров двойного назначения из КНР", согласно которому соответствующие правила вступают в силу с 1 декабря этого года.
Правила включают подробные меры по управлению лицензиями, контрольным спискам и надзору за экспортным контролем товаров двойного назначения. Часть мер, как отмечается в сообщении, посвящена "повышению прозрачности и стандартизации политики экспортного контроля для товаров двойного назначения".
Подчеркивается, что правила были разработаны, в частности, как отмечается, для "поддержания международного мира". Правила нацелены на обеспечение строгого регулирования конечных потребителей и конечного использования товаров двойного назначения, усовершенствование системы контрольных списков, и улучшение мер контроля по всей цепочке.
Товары двойного назначения, как отмечается в сообщении, это те товары, технологии и услуги, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях, способствовать повышению военного потенциала, особенно в контексте проектирования, разработки, производства или использования оружия массового поражения и средств его доставки.
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
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ЭкономикаКИТАЙмеждународная торговляэкспорт товаров
 
 
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