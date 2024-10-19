https://1prime.ru/20241019/kitay-852277741.html

Страны G7 обвинили Китай в передаче России товаров двойного назначения

Страны G7 обвинили Китай в передаче России товаров двойного назначения - 19.10.2024, ПРАЙМ

Страны G7 обвинили Китай в передаче России товаров двойного назначения

Министры обороны стран G7 заявили, что Пекин якобы оказывает военную поддержку Москве и предоставляет ей товары двойного назначения. Об этом говорится в... | 19.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-19T20:53+0300

2024-10-19T20:53+0300

2024-10-19T20:53+0300

политика

g7

россия

китай

товары двойного назначения

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РИМ, 19 окт – ПРАЙМ. Министры обороны стран G7 заявили, что Пекин якобы оказывает военную поддержку Москве и предоставляет ей товары двойного назначения. Об этом говорится в заявления глав военных ведомств "Большой семерки", которое было принято по итогам встречи в Неаполе. "Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с растущей поддержкой Китаем российской военной экономики и призываем Китай прекратить передачу материалов двойного назначения, включая компоненты и оборудование для вооружений", — сказано в коммюнике. Главы военных ведомств стран G7 полагают, что такие товары представляют из себя существенные ресурсы для оборонного сектора РФ и позволяют ей продолжать участие в украинском конфликте. Министры выразили "обеспокоенность в связи с дестабилизирующими действиями, возникающими в результате укрепления военного сотрудничества между Китаем и Россией". Официальный представитель МИД Китая Мао Нин в пятницу заявила, что Пекин не предоставлял оружие ни одной из сторон конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения. Кроме того, министры обороны стран "Большой семерки" обвинили КНР в обострении ситуации в Южно-Китайском море и осудили Пекин за проведение военных учений вблизи Тайваня. По их мнению, "не существует никаких правовых оснований для обширных морских притязаний Китая в Южно-Китайском море". Они выступили против "постоянного препятствования Китаем свободе судоходства, против милитаризации спорных объектов, принудительных и запугивающих действий, а также опасного использования кораблей береговой охраны и морских военизированных формирований в Южно-Китайском море.

https://1prime.ru/20241019/g7-852277143.html

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g7, россия, китай, товары двойного назначения