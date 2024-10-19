https://1prime.ru/20241019/kompleks-852272234.html
Связист: комплексы засекреченной связи ВС РФ превзошли аналоги НАТО
Связист: комплексы засекреченной связи ВС РФ превзошли аналоги НАТО - 19.10.2024, ПРАЙМ
Связист: комплексы засекреченной связи ВС РФ превзошли аналоги НАТО
Мобильные комплексы засекреченной связи, которые применяют российские военные на фронте, превосходят предлагаемые НАТО аналоги, подчеркнул командир... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T11:35+0300
2024-10-19T11:35+0300
2024-10-19T11:35+0300
вооружения
вс россии
связь
военная техника
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852045374_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0553e2d5ca39cd7c735a40ae62a77975.jpg
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Мобильные комплексы засекреченной связи, которые применяют российские военные на фронте, превосходят предлагаемые НАТО аналоги, подчеркнул командир подразделения десантников-связистов группировки войск "Днепр" с позывным "Атлет"."Обстановка активная. Как противник, так и мы работаем. Я бы не сказал, что у них какое-то особое оружие. Наши средства, даже элементарно средства связи, аппаратура связи - очень достаточно бодро противостоит их средствам", - объяснил командир в беседе с новостным агентством РИА Новости.Связисты продемонстрировали успешное применение мобильного комплекса на поле боя на херсонском направлении. Сообщается, что аппарат состоит из двух бронемашин "Тигр": машины управления связью и машины прикрытия. Оператор роботизированного пулемётного боевого модуля с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ" с позывным "Тигр" также отметил, что процесс наблюдения за потенциальной атакой противника и обеспечение безопасности связи по своей сути схож с действиями, совершаемыми в компьютерной игре.
https://1prime.ru/20241019/vsu-852271862.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852045374_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e2574289b83f14474e9f26663547442d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вс россии, связь, военная техника
Вооружения, ВС России, связь, военная техника
Связист: комплексы засекреченной связи ВС РФ превзошли аналоги НАТО
Комплексы засекреченной связи России лучше западных разработок, заявил связист
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Мобильные комплексы засекреченной связи, которые применяют российские военные на фронте, превосходят предлагаемые НАТО аналоги, подчеркнул командир подразделения десантников-связистов группировки войск "Днепр" с позывным "Атлет".
"Обстановка активная. Как противник, так и мы работаем. Я бы не сказал, что у них какое-то особое оружие. Наши средства, даже элементарно средства связи, аппаратура связи - очень достаточно бодро противостоит их средствам", - объяснил командир в беседе с новостным агентством РИА Новости
.
Связисты продемонстрировали успешное применение мобильного комплекса на поле боя на херсонском направлении. Сообщается, что аппарат состоит из двух бронемашин "Тигр": машины управления связью и машины прикрытия. Оператор роботизированного пулемётного боевого модуля с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ" с позывным "Тигр" также отметил, что процесс наблюдения за потенциальной атакой противника и обеспечение безопасности связи по своей сути схож с действиями, совершаемыми в компьютерной игре.
"Не щадят никого": житель приграничья рассказал о жестоких убийствах ВСУ