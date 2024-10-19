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Связист: комплексы засекреченной связи ВС РФ превзошли аналоги НАТО - 19.10.2024, ПРАЙМ
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Связист: комплексы засекреченной связи ВС РФ превзошли аналоги НАТО
Связист: комплексы засекреченной связи ВС РФ превзошли аналоги НАТО - 19.10.2024, ПРАЙМ
Связист: комплексы засекреченной связи ВС РФ превзошли аналоги НАТО
Мобильные комплексы засекреченной связи, которые применяют российские военные на фронте, превосходят предлагаемые НАТО аналоги, подчеркнул командир... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T11:35+0300
2024-10-19T11:35+0300
вооружения
вс россии
связь
военная техника
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Мобильные комплексы засекреченной связи, которые применяют российские военные на фронте, превосходят предлагаемые НАТО аналоги, подчеркнул командир подразделения десантников-связистов группировки войск "Днепр" с позывным "Атлет"."Обстановка активная. Как противник, так и мы работаем. Я бы не сказал, что у них какое-то особое оружие. Наши средства, даже элементарно средства связи, аппаратура связи - очень достаточно бодро противостоит их средствам", - объяснил командир в беседе с новостным агентством РИА Новости.Связисты продемонстрировали успешное применение мобильного комплекса на поле боя на херсонском направлении. Сообщается, что аппарат состоит из двух бронемашин "Тигр": машины управления связью и машины прикрытия. Оператор роботизированного пулемётного боевого модуля с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ" с позывным "Тигр" также отметил, что процесс наблюдения за потенциальной атакой противника и обеспечение безопасности связи по своей сути схож с действиями, совершаемыми в компьютерной игре.
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вс россии, связь, военная техника
Вооружения, ВС России, связь, военная техника
11:35 19.10.2024
 
Связист: комплексы засекреченной связи ВС РФ превзошли аналоги НАТО

Комплексы засекреченной связи России лучше западных разработок, заявил связист

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Мобильные комплексы засекреченной связи, которые применяют российские военные на фронте, превосходят предлагаемые НАТО аналоги, подчеркнул командир подразделения десантников-связистов группировки войск "Днепр" с позывным "Атлет".
"Обстановка активная. Как противник, так и мы работаем. Я бы не сказал, что у них какое-то особое оружие. Наши средства, даже элементарно средства связи, аппаратура связи - очень достаточно бодро противостоит их средствам", - объяснил командир в беседе с новостным агентством РИА Новости.
Связисты продемонстрировали успешное применение мобильного комплекса на поле боя на херсонском направлении. Сообщается, что аппарат состоит из двух бронемашин "Тигр": машины управления связью и машины прикрытия. Оператор роботизированного пулемётного боевого модуля с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ" с позывным "Тигр" также отметил, что процесс наблюдения за потенциальной атакой противника и обеспечение безопасности связи по своей сути схож с действиями, совершаемыми в компьютерной игре.
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