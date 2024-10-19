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Крым получит средства для возмещения затрат на восстановление электросетей

Крым получит средства для возмещения затрат на восстановление электросетей - 19.10.2024, ПРАЙМ

Крым получит средства для возмещения затрат на восстановление электросетей

Правительство России направит из резервного фонда 11,5 миллиона рублей для возмещения расходов ГУП РК "Крымэнерго" на ликвидацию последствий чрезвычайной... | 19.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-19T21:11+0300

2024-10-19T21:11+0300

2024-10-19T21:11+0300

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Правительство России направит из резервного фонда 11,5 миллиона рублей для возмещения расходов ГУП РК "Крымэнерго" на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в 2023 году на электросетевых объектах Крыма, сообщили в российском кабмине. "Выделить Минэнерго России в 2024 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 11535,4 тысячи рублей... в целях софинансирования расходных обязательств Республики Крым по возмещению государственному унитарному предприятию Республики Крым "Крымэнерго" расходов, произведенных в связи с выполнением в 2023 году мероприятий по проведению аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах Республики Крым, попавших в зону чрезвычайной ситуации федерального характера... в результате прохождения опасных метеорологических явлений", - говорится в тексте распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Контроль за целевым расходованием выделенных средств поручен Минэнерго РФ. Средиземноморский циклон 27 ноября 2023 года принес на юг России штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду. Сильный ветер и обильные осадки стали причиной локальных технологических нарушений на воздушных линиях электропередачи. Основной характер повреждений – обрыв проводов в результате сверхнормативных нагрузок и падение веток деревьев на высоковольтные линии. Многие села Крыма были обесточены. Режим ЧС был введен в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма. Предварительно МЧС Крыма оценило размер нанесенного ущерба инфраструктуре республики в 39 миллиардов рублей.

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россия, крым, правительство рф, расходы, электросети