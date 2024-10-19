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В авиакомпании "Россия" рассказали о ситуации с рейсами на Кубу
В авиакомпании "Россия" рассказали о ситуации с рейсами на Кубу - 19.10.2024, ПРАЙМ
В авиакомпании "Россия" рассказали о ситуации с рейсами на Кубу
Рейсы авиакомпании "Россия" на Кубе планируются по расписанию, несмотря на ситуацию с электроснабжением в стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T16:10+0300
2024-10-19T16:10+0300
2024-10-19T16:10+0300
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Рейсы авиакомпании "Россия" на Кубе планируются по расписанию, несмотря на ситуацию с электроснабжением в стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. "На данный момент авиакомпания "Россия" располагает данными кубинских авиационных властей о том, что объекты, системы и службы международных аэропортов страны имеют независимые источники питания для приема и отправки всех прибывающих воздушных судов. Исходя из полученной информации, выполнение рейсов авиакомпании "Россия", на данный момент планируется по расписанию", - сказали в авиакомпании. В пятницу министерство энергетики и горной промышленности Кубы сообщило, что выход из строя кубинской ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе привел к полному отключению электроэнергетической системы страны. Власти начали работы по запуску ТЭЦ, была восстановлена подача энергии в локальных сетях провинций Вилья-Клара, Ольгин, Гранма и Гуантанамо.
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россия, куба, авиакомпания россия, рейсы
РОССИЯ, КУБА, авиакомпания Россия, рейсы
В авиакомпании "Россия" рассказали о ситуации с рейсами на Кубу
"Россия": рейсы авиакомпании на Кубу запланированы по расписанию
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Рейсы авиакомпании "Россия" на Кубе планируются по расписанию, несмотря на ситуацию с электроснабжением в стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
"На данный момент авиакомпания "Россия" располагает данными кубинских авиационных властей о том, что объекты, системы и службы международных аэропортов страны имеют независимые источники питания для приема и отправки всех прибывающих воздушных судов. Исходя из полученной информации, выполнение рейсов авиакомпании "Россия", на данный момент планируется по расписанию", - сказали в авиакомпании.
В пятницу министерство энергетики и горной промышленности Кубы сообщило, что выход из строя кубинской ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе привел к полному отключению электроэнергетической системы страны. Власти начали работы по запуску ТЭЦ, была восстановлена подача энергии в локальных сетях провинций Вилья-Клара, Ольгин, Гранма и Гуантанамо.
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