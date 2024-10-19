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В Ливии рассказали, что нужно стране для вступления в БРИКС - 19.10.2024, ПРАЙМ
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В Ливии рассказали, что нужно стране для вступления в БРИКС
В Ливии рассказали, что нужно стране для вступления в БРИКС - 19.10.2024, ПРАЙМ
В Ливии рассказали, что нужно стране для вступления в БРИКС
Вступление Ливии в БРИКС откроет экономические перспективы для государства, но данный вопрос требует сильного политического решения. Об этом рассказал РИА... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T16:37+0300
2024-10-19T16:37+0300
экономика
брикс
ливия
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БЕНГАЗИ, 19 окт - ПРАЙМ. Вступление Ливии в БРИКС откроет экономические перспективы для государства, но данный вопрос требует сильного политического решения. Об этом рассказал РИА Новости министр инвестиций заседающего на востоке Ливии правительства Али ас-Саиди аль-Каиди. Глава Ливийского совета по конкуренции и предотвращению монополии и экс-министр экономики Салама аль-Гавиль ранее заявил РИА Новости, что возглавляемый им совет работает с кабмином страны, назначенным парламентом, над изучением возможности присоединения Ливии к БРИКС. По словам аль-Каиди, присоединение Ливии к БРИКС откроет отличные экономические перспективы, которые помогут стране избавиться от зависимости от доллара, однако присоединение Ливии к БРИКС требует сильного политического решения. Говоря о намеченном на 22-24 октября саммите БРИКС в Казани, аль-Каиди выразил мнение, что встреча окажется успешной и принесет ощутимые результаты. В августе глава МИД заседающего на востоке Ливии правительства Абд аль-Хади аль-Хувейдж заявил РИА Новости, что власти на востоке страны серьезно изучают вопрос присоединения к блоку в рамках общей экономической стратегии на расширение связей с развивающимися странами. БРИКС представляет собой межгосударственное объединение, которое было создано в 2006 году. РФ с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к БРИКС новых членов. Теперь в него входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Председательство РФ в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В председательства РФ организует более двухсот политических, экономических и общественных мероприятий.
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Экономика, БРИКС, ЛИВИЯ, расширение БРИКС
16:37 19.10.2024
 
В Ливии рассказали, что нужно стране для вступления в БРИКС

Али ас-Саиди аль-Каиди: Ливии нужно политическое решение для вступления в БРИКС

© AFP / Abdullah DomaНефтяное месторождение в Ливии
Нефтяное месторождение в Ливии - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
© AFP / Abdullah Doma
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БЕНГАЗИ, 19 окт - ПРАЙМ. Вступление Ливии в БРИКС откроет экономические перспективы для государства, но данный вопрос требует сильного политического решения. Об этом рассказал РИА Новости министр инвестиций заседающего на востоке Ливии правительства Али ас-Саиди аль-Каиди.
Глава Ливийского совета по конкуренции и предотвращению монополии и экс-министр экономики Салама аль-Гавиль ранее заявил РИА Новости, что возглавляемый им совет работает с кабмином страны, назначенным парламентом, над изучением возможности присоединения Ливии к БРИКС.
По словам аль-Каиди, присоединение Ливии к БРИКС откроет отличные экономические перспективы, которые помогут стране избавиться от зависимости от доллара, однако присоединение Ливии к БРИКС требует сильного политического решения.
Говоря о намеченном на 22-24 октября саммите БРИКС в Казани, аль-Каиди выразил мнение, что встреча окажется успешной и принесет ощутимые результаты.
В августе глава МИД заседающего на востоке Ливии правительства Абд аль-Хади аль-Хувейдж заявил РИА Новости, что власти на востоке страны серьезно изучают вопрос присоединения к блоку в рамках общей экономической стратегии на расширение связей с развивающимися странами.
БРИКС представляет собой межгосударственное объединение, которое было создано в 2006 году. РФ с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к БРИКС новых членов. Теперь в него входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Председательство РФ в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В председательства РФ организует более двухсот политических, экономических и общественных мероприятий.
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
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ЭкономикаБРИКСЛИВИЯрасширение БРИКС
 
 
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