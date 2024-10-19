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На Западе выдвинули Украине ультиматум по вопросу вступления в НАТО

На Западе выдвинули Украине ультиматум по вопросу вступления в НАТО - 19.10.2024, ПРАЙМ

На Западе выдвинули Украине ультиматум по вопросу вступления в НАТО

Киев должен справиться с коррупцией на Украине, чтобы получить шанс стать членом Североатлантического альянса, подчеркнул министр обороны Нидерландов Рубен... | 19.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-19T10:26+0300

2024-10-19T10:26+0300

2024-10-19T10:26+0300

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Киев должен справиться с коррупцией на Украине, чтобы получить шанс стать членом Североатлантического альянса, подчеркнул министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. Его слова публикует издание Reuters.Так, он объяснил, что западные союзники хотят видеть не только прогресс в модернизации вооруженных сил Украины, но и решение таких важных вопросов, как высокий уровень коррупции.Брекельманс также призвал лидеров государств-членов альянса выработать критерии, которые Украина должна выполнить для получения приглашения в блок. "Если у вас нет такой ясности, я не вижу, чтобы 32 союзника согласились предоставить приглашение", — признал министр.Он отметил, что в НАТО до сих пор отсутствует единая позиция по включению страны в альянс.

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украина, нато, план, вступление украины в нато