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"Он с дуба рухнул": в Британии ответили на ядерные угрозы Зеленского

"Он с дуба рухнул": в Британии ответили на ядерные угрозы Зеленского - 19.10.2024, ПРАЙМ

"Он с дуба рухнул": в Британии ответили на ядерные угрозы Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский дал понять, что Киев готов разрабатывать ядерное оружие, если Североатлантический альянс не примет страну в свой... | 19.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-19T14:59+0300

2024-10-19T14:59+0300

2024-10-19T14:59+0300

политика

владимир зеленский

великобритания

ядерное оружие

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский дал понять, что Киев готов разрабатывать ядерное оружие, если Североатлантический альянс не примет страну в свой состав, сообщает британское издание The Telegraph.Так, в ходе представления "плана победы" Зеленский неоднократно подчеркнул, что Киев нуждается либо в членстве в военном блоке, либо в ядерном оружии для защиты от Москвы. При этом в стране все чаще слышны мнения о том, что отказ Украины от ядерного вооружения в 1994 году был ошибкой.Несмотря на то, что новый генеральный секретарь уже пообещал киевскому режиму место в альянсе, конкретных сроков в Брюсселе так и не назвали. Такое положение дел, а также ухудшающаяся ситуация на фронте привела киевскую верхушку к отчаянию. В результате Зеленский дал понять Западу, что готов своими силами разработать и применить ядерное оружие для достижения своих целей.На шантаж киевского главы с возмущением ответили читатели издания.Mr Someonesomewhere: "Да Зеленский с дуба рухнул!";Charlie Watts: "Западному альянсу давно пора убрать Зеленского";Stewart Waddell: "А я-то думал, что с карьерой юмориста он завязал...";penelope pitstop: "Сдается мне, что парень не в себе и ведет мир по скользкой дорожке... пора искать ему замену".Полный текст читайте на ИноСМИ

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владимир зеленский, великобритания, ядерное оружие