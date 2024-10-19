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Терапевт рассказала, как отличить грипп от ОРВИ - 19.10.2024, ПРАЙМ
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Терапевт рассказала, как отличить грипп от ОРВИ
Терапевт рассказала, как отличить грипп от ОРВИ - 19.10.2024, ПРАЙМ
Терапевт рассказала, как отличить грипп от ОРВИ
Начался сезон респираторных заболеваний, и многих волнует, как отличить грипп от ОРВИ. Об этом агентству "Прайм" рассказала Ольга Александрова, заместитель... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T03:03+0300
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Начался сезон респираторных заболеваний, и многих волнует, как отличить грипп от ОРВИ. Об этом агентству "Прайм" рассказала Ольга Александрова, заместитель главного врача по терапии, врач-терапевт высшей квалификационной категории, клиник "Атлас"."Если заболевание начинается внезапно с повышения температуры, лихорадки, озноба, то это может быть грипп - и важно своевременно обратиться к врачу", – отмечает Александрова.По ее словам, у гриппа обычно острое начало с развитием симптомов интоксикации в первый же день. Лихорадка и озноб могут продолжаться 4-5 дней.Грипп сопровождается головной болью, сухим кашлем с болью за грудиной, а также ломотой в мышцах и иногда даже болью при движении глазных яблок.Если же у человека фарингит, ринит, а интоксикация умеренная, то скорее всего - это один из вирусов, которые вызывают инфекции дыхательных путей.Однако точно сказать, что это грипп, можно только после исследований."Грипп диагностируют по данным лабораторных анализов - мазков из носа и зева", – объяснила Александрова.Диагностику и лечение любого заболевания лучше оставить врачу-терапевту или оториноларингологу."Грипп опасен своими осложнениями, поэтому при нем особенно важно вовремя проконсультироваться с врачом. Но лучшая защита от гриппа – вакцинация. Если человек и заразится, то перенесет заболевание в легкой форме", – объяснила Александрова.
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эксклюзив, орви, россия
Эксклюзив, ОРВИ, РОССИЯ
03:03 19.10.2024
 
Терапевт рассказала, как отличить грипп от ОРВИ

Врач Александрова: грипп имеет острое начало с развитием симптомов в первый день

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанк%Сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России
%Сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Начался сезон респираторных заболеваний, и многих волнует, как отличить грипп от ОРВИ. Об этом агентству "Прайм" рассказала Ольга Александрова, заместитель главного врача по терапии, врач-терапевт высшей квалификационной категории, клиник "Атлас".
"Если заболевание начинается внезапно с повышения температуры, лихорадки, озноба, то это может быть грипп - и важно своевременно обратиться к врачу", – отмечает Александрова.
По ее словам, у гриппа обычно острое начало с развитием симптомов интоксикации в первый же день. Лихорадка и озноб могут продолжаться 4-5 дней.
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Грипп сопровождается головной болью, сухим кашлем с болью за грудиной, а также ломотой в мышцах и иногда даже болью при движении глазных яблок.
Если же у человека фарингит, ринит, а интоксикация умеренная, то скорее всего - это один из вирусов, которые вызывают инфекции дыхательных путей.
Однако точно сказать, что это грипп, можно только после исследований.
"Грипп диагностируют по данным лабораторных анализов - мазков из носа и зева", – объяснила Александрова.
Диагностику и лечение любого заболевания лучше оставить врачу-терапевту или оториноларингологу.
"Грипп опасен своими осложнениями, поэтому при нем особенно важно вовремя проконсультироваться с врачом. Но лучшая защита от гриппа – вакцинация. Если человек и заразится, то перенесет заболевание в легкой форме", – объяснила Александрова.
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