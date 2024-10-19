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Лавров раскрыл, как выборы в США повлияют на отношения с Россией - 19.10.2024, ПРАЙМ
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Лавров раскрыл, как выборы в США повлияют на отношения с Россией
Лавров раскрыл, как выборы в США повлияют на отношения с Россией - 19.10.2024, ПРАЙМ
Лавров раскрыл, как выборы в США повлияют на отношения с Россией
Вне зависимости от результатов выборов американского президента Россия останется для Штатов конкурентом, подчеркнул российский министр иностранных дел Сергей... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T11:07+0300
2024-10-19T11:18+0300
политика
сергей лавров
сша
россия
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Вне зависимости от результатов выборов американского президента Россия останется для Штатов конкурентом, подчеркнул российский министр иностранных дел Сергей Лавров в беседе с изданием "Аргументы и факты"."Независимо от исхода выборов, мы будем оставаться для Соединенных Штатов если не врагом, то точно противником", - заключил дипломат.
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сергей лавров, сша, россия
Политика, Сергей Лавров, США, РОССИЯ
11:07 19.10.2024 (обновлено: 11:18 19.10.2024)
 
Лавров раскрыл, как выборы в США повлияют на отношения с Россией

Лавров: Независимо от исхода выборов, РФ останется для США если не врагом, то противником

© POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© POOL
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Вне зависимости от результатов выборов американского президента Россия останется для Штатов конкурентом, подчеркнул российский министр иностранных дел Сергей Лавров в беседе с изданием "Аргументы и факты".
"Независимо от исхода выборов, мы будем оставаться для Соединенных Штатов если не врагом, то точно противником", - заключил дипломат.
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ПолитикаСергей ЛавровСШАРОССИЯ
 
 
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