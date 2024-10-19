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Оренбургской области выделили средства на компенсацию последствий паводка
Оренбургской области выделили средства на компенсацию последствий паводка - 19.10.2024, ПРАЙМ
Оренбургской области выделили средства на компенсацию последствий паводка
Правительство РФ предоставило более 22 миллионов рублей из резервного фонда на возмещение затрат Оренбургской области на ликвидацию последствий чрезвычайной... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T21:01+0300
2024-10-19T21:01+0300
2024-10-19T21:01+0300
россия
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мчс россии
паводок
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ предоставило более 22 миллионов рублей из резервного фонда на возмещение затрат Оренбургской области на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, которая возникла в результате прохождения весеннего паводка. Об этом сообщили в кабмине РФ. Из текста распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным следует, что в 2024 году выделят МЧС России в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Оренбургской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий указанной выше чрезвычайной ситуации бюджетные ассигнования в размере 22301,6 тысячи рублей из резервного фонда правительства РФ, "имея в виду возмещение понесенных в 2024 году бюджетом Оренбургской области расходов на развертывание и содержание пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан". Контроль за эффективным расходованием средств возложен на МЧС России. В апреле 2024 года произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. МЧС России оценивало ситуацию с паводком в Оренбуржье как сложную, в регионе действовал режим ЧС федерального уровня.
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россия, правительство рф, мчс россии, паводок
РОССИЯ, Правительство РФ, МЧС России, паводок
Оренбургской области выделили средства на компенсацию последствий паводка
Кабмин РФ выделил Оренбуржью 22 млн рублей на компенсацию последствий паводка
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ предоставило более 22 миллионов рублей из резервного фонда на возмещение затрат Оренбургской области на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, которая возникла в результате прохождения весеннего паводка. Об этом сообщили в кабмине РФ.
Из текста распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным следует, что в 2024 году выделят МЧС России в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Оренбургской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий указанной выше чрезвычайной ситуации бюджетные ассигнования в размере 22301,6 тысячи рублей из резервного фонда правительства РФ, "имея в виду возмещение понесенных в 2024 году бюджетом Оренбургской области расходов на развертывание и содержание пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан".
Контроль за эффективным расходованием средств возложен на МЧС России.
В апреле 2024 года произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. МЧС России оценивало ситуацию с паводком в Оренбуржье как сложную, в регионе действовал режим ЧС федерального уровня.
Правительство РФ выделит дополнительные средства шести регионам