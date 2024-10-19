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Оренбургской области выделили средства на компенсацию последствий паводка - 19.10.2024, ПРАЙМ
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Оренбургской области выделили средства на компенсацию последствий паводка
Оренбургской области выделили средства на компенсацию последствий паводка - 19.10.2024, ПРАЙМ
Оренбургской области выделили средства на компенсацию последствий паводка
Правительство РФ предоставило более 22 миллионов рублей из резервного фонда на возмещение затрат Оренбургской области на ликвидацию последствий чрезвычайной... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T21:01+0300
2024-10-19T21:01+0300
россия
правительство рф
мчс россии
паводок
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ предоставило более 22 миллионов рублей из резервного фонда на возмещение затрат Оренбургской области на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, которая возникла в результате прохождения весеннего паводка. Об этом сообщили в кабмине РФ. Из текста распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным следует, что в 2024 году выделят МЧС России в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Оренбургской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий указанной выше чрезвычайной ситуации бюджетные ассигнования в размере 22301,6 тысячи рублей из резервного фонда правительства РФ, "имея в виду возмещение понесенных в 2024 году бюджетом Оренбургской области расходов на развертывание и содержание пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан". Контроль за эффективным расходованием средств возложен на МЧС России. В апреле 2024 года произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. МЧС России оценивало ситуацию с паводком в Оренбуржье как сложную, в регионе действовал режим ЧС федерального уровня.
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россия, правительство рф, мчс россии, паводок
РОССИЯ, Правительство РФ, МЧС России, паводок
21:01 19.10.2024
 
Оренбургской области выделили средства на компенсацию последствий паводка

Кабмин РФ выделил Оренбуржью 22 млн рублей на компенсацию последствий паводка

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ предоставило более 22 миллионов рублей из резервного фонда на возмещение затрат Оренбургской области на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, которая возникла в результате прохождения весеннего паводка. Об этом сообщили в кабмине РФ.
Из текста распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным следует, что в 2024 году выделят МЧС России в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Оренбургской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий указанной выше чрезвычайной ситуации бюджетные ассигнования в размере 22301,6 тысячи рублей из резервного фонда правительства РФ, "имея в виду возмещение понесенных в 2024 году бюджетом Оренбургской области расходов на развертывание и содержание пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан".
Контроль за эффективным расходованием средств возложен на МЧС России.
В апреле 2024 года произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. МЧС России оценивало ситуацию с паводком в Оренбуржье как сложную, в регионе действовал режим ЧС федерального уровня.
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