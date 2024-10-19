https://1prime.ru/20241019/plan-852273165.html

"Машина для убийств!": во Франции призвали выйти из НАТО

"Машина для убийств!": во Франции призвали выйти из НАТО - 19.10.2024, ПРАЙМ

"Машина для убийств!": во Франции призвали выйти из НАТО

Западу стоит остановить поддержку киевского режима и его главы Владимира Зеленского, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выступил в... | 19.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-19T13:23+0300

2024-10-19T13:23+0300

2024-10-19T13:23+0300

политика

франция

нато

помощь украине

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Западу стоит остановить поддержку киевского режима и его главы Владимира Зеленского, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выступил в социальной сети X."НАТО – это машина для убийств! Давайте прекратим вооружать и финансировать Зеленского! Давайте выйдем из альянса!" — подчеркнул французский политик.Так Филиппо высказался в ответ на заявление российского президента Владимира Путина о том, что Североатлантический альянс ведет войду против России руками украинцев. Киев же при этом совершенно не заботят смерти собственных граждан в интересах третьих лиц.

https://1prime.ru/20241019/falsifikatsiya-852272760.html

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франция, нато, помощь украине, владимир зеленский