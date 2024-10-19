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"Машина для убийств!": во Франции призвали выйти из НАТО
"Машина для убийств!": во Франции призвали выйти из НАТО - 19.10.2024, ПРАЙМ
"Машина для убийств!": во Франции призвали выйти из НАТО
Западу стоит остановить поддержку киевского режима и его главы Владимира Зеленского, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выступил в... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T13:23+0300
2024-10-19T13:23+0300
2024-10-19T13:23+0300
политика
франция
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помощь украине
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Западу стоит остановить поддержку киевского режима и его главы Владимира Зеленского, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выступил в социальной сети X."НАТО – это машина для убийств! Давайте прекратим вооружать и финансировать Зеленского! Давайте выйдем из альянса!" — подчеркнул французский политик.Так Филиппо высказался в ответ на заявление российского президента Владимира Путина о том, что Североатлантический альянс ведет войду против России руками украинцев. Киев же при этом совершенно не заботят смерти собственных граждан в интересах третьих лиц.
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франция, нато, помощь украине, владимир зеленский
Политика, ФРАНЦИЯ, НАТО, помощь Украине, Владимир Зеленский
"Машина для убийств!": во Франции призвали выйти из НАТО
Политик Филиппо призвал прекратить поддержку Зеленского после слов Путина о НАТО