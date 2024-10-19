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На Западе рассказали, где разработали реальный план победы для Киева
На Западе рассказали, где разработали реальный план победы для Киева - 19.10.2024, ПРАЙМ
На Западе рассказали, где разработали реальный план победы для Киева
Настоящий "план победы" для Украины подготовили в России. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T22:53+0300
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Настоящий "план победы" для Украины подготовили в России. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Пока все смеются над "планом победы" сумасшедшего диктатора Зеленского, вот реальный план победы для Украины. Единственная проблема для Зеленского и НАТО заключается в том, что его составили русские", — сказал он, комментируя слова главы МИД России Сергея Лаврова, напомнившего о предложенных президентом РФ Владимиром Путиным условиях окончания конфликта.Зеленский в среду представил в Верховной раде так называемый "план победы", который содержит пять пунктов и три секретных дополнения. Первый пункт предполагает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Путин заявлял, что Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в Североатлантический альянс, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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запад, россия, украина, переговоры
Политика, ЗАПАД, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
На Западе рассказали, где разработали реальный план победы для Киева
Журналист Боуз: настоящий план победы для Украины разработали в России
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ.
Настоящий "план победы" для Украины подготовили в России. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X
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"Пока все смеются над "планом победы" сумасшедшего диктатора Зеленского, вот реальный план победы для Украины. Единственная проблема для Зеленского и НАТО заключается в том, что его составили русские", — сказал он, комментируя слова главы МИД России Сергея Лаврова, напомнившего о предложенных президентом РФ Владимиром Путиным условиях окончания конфликта.
Зеленский в среду представил в Верховной раде так называемый "план победы", который содержит пять пунктов и три секретных дополнения. Первый пункт предполагает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Путин заявлял, что Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в Североатлантический альянс, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
На Западе выдвинули Украине ультиматум по вопросу вступления в НАТО