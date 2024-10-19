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Оппозиция в ФРГ жестко прошлась по политике Бербок
Оппозиция в ФРГ жестко прошлась по политике Бербок - 19.10.2024, ПРАЙМ
Оппозиция в ФРГ жестко прошлась по политике Бербок
Проводимая немецким правительством политика в отношении России вредит отношениям двух государств, заявил отставной генерал Бундесвера и депутат Бундестага от... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T06:19+0300
2024-10-19T06:19+0300
2024-10-19T06:19+0300
политика
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анналена бербок
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Проводимая немецким правительством политика в отношении России вредит отношениям двух государств, заявил отставной генерал Бундесвера и депутат Бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Йоахим Вундрак в ходе своего выступления."Госпожа министр иностранных дел, Германия не находится в состоянии войны с Россией. Мы, действительно, должны сделать все, чтобы этого не произошло в результате дальнейшей эскалации, или даже лунатизма", — подчеркнул он, отметив, что продолжение украинского конфликта и непосредственное вступление в него не является интересом Берлина. Кроме того, добавил Вундрак, многие военные специалисты заявляют о невозможности даже ослабить российскую сторону. Политик раскритиковал действующего министра иностранных дел Анналену Бербок за наносимый немецкому народу вред от принимаемых решений.
https://1prime.ru/20241018/bayden-852266844.html
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фрг, россия, анналена бербок
Политика, ФРГ, РОССИЯ, Анналена Бербок
Оппозиция в ФРГ жестко прошлась по политике Бербок
Генерал Вундрак раскритиковал Бербок за политику в отношении России
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ.
Проводимая немецким правительством политика в отношении России вредит отношениям двух государств, заявил отставной генерал Бундесвера и депутат Бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Йоахим Вундрак в ходе своего выступления
.
"Госпожа министр иностранных дел, Германия не находится в состоянии войны с Россией. Мы, действительно, должны сделать все, чтобы этого не произошло в результате дальнейшей эскалации, или даже лунатизма", — подчеркнул он, отметив, что продолжение украинского конфликта и непосредственное вступление в него не является интересом Берлина.
Кроме того, добавил Вундрак, многие военные специалисты заявляют о невозможности даже ослабить российскую сторону. Политик раскритиковал действующего министра иностранных дел Анналену Бербок за наносимый немецкому народу вред от принимаемых решений.
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