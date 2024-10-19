https://1prime.ru/20241019/politika-852269009.html

Оппозиция в ФРГ жестко прошлась по политике Бербок

Оппозиция в ФРГ жестко прошлась по политике Бербок - 19.10.2024, ПРАЙМ

Оппозиция в ФРГ жестко прошлась по политике Бербок

Проводимая немецким правительством политика в отношении России вредит отношениям двух государств, заявил отставной генерал Бундесвера и депутат Бундестага от... | 19.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-19T06:19+0300

2024-10-19T06:19+0300

2024-10-19T06:19+0300

политика

фрг

россия

анналена бербок

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Проводимая немецким правительством политика в отношении России вредит отношениям двух государств, заявил отставной генерал Бундесвера и депутат Бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Йоахим Вундрак в ходе своего выступления."Госпожа министр иностранных дел, Германия не находится в состоянии войны с Россией. Мы, действительно, должны сделать все, чтобы этого не произошло в результате дальнейшей эскалации, или даже лунатизма", — подчеркнул он, отметив, что продолжение украинского конфликта и непосредственное вступление в него не является интересом Берлина. Кроме того, добавил Вундрак, многие военные специалисты заявляют о невозможности даже ослабить российскую сторону. Политик раскритиковал действующего министра иностранных дел Анналену Бербок за наносимый немецкому народу вред от принимаемых решений.

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фрг, россия, анналена бербок