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Оппозиция в ФРГ жестко прошлась по политике Бербок - 19.10.2024, ПРАЙМ
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Оппозиция в ФРГ жестко прошлась по политике Бербок
Оппозиция в ФРГ жестко прошлась по политике Бербок - 19.10.2024, ПРАЙМ
Оппозиция в ФРГ жестко прошлась по политике Бербок
Проводимая немецким правительством политика в отношении России вредит отношениям двух государств, заявил отставной генерал Бундесвера и депутат Бундестага от... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T06:19+0300
2024-10-19T06:19+0300
политика
фрг
россия
анналена бербок
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Проводимая немецким правительством политика в отношении России вредит отношениям двух государств, заявил отставной генерал Бундесвера и депутат Бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Йоахим Вундрак в ходе своего выступления."Госпожа министр иностранных дел, Германия не находится в состоянии войны с Россией. Мы, действительно, должны сделать все, чтобы этого не произошло в результате дальнейшей эскалации, или даже лунатизма", — подчеркнул он, отметив, что продолжение украинского конфликта и непосредственное вступление в него не является интересом Берлина. Кроме того, добавил Вундрак, многие военные специалисты заявляют о невозможности даже ослабить российскую сторону. Политик раскритиковал действующего министра иностранных дел Анналену Бербок за наносимый немецкому народу вред от принимаемых решений.
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фрг, россия, анналена бербок
Политика, ФРГ, РОССИЯ, Анналена Бербок
06:19 19.10.2024
 
Оппозиция в ФРГ жестко прошлась по политике Бербок

Генерал Вундрак раскритиковал Бербок за политику в отношении России

CC BY-SA 2.0 / Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen / LDK DortmundМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
CC BY-SA 2.0 / Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen / LDK Dortmund
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Проводимая немецким правительством политика в отношении России вредит отношениям двух государств, заявил отставной генерал Бундесвера и депутат Бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Йоахим Вундрак в ходе своего выступления.
"Госпожа министр иностранных дел, Германия не находится в состоянии войны с Россией. Мы, действительно, должны сделать все, чтобы этого не произошло в результате дальнейшей эскалации, или даже лунатизма", — подчеркнул он, отметив, что продолжение украинского конфликта и непосредственное вступление в него не является интересом Берлина.
Кроме того, добавил Вундрак, многие военные специалисты заявляют о невозможности даже ослабить российскую сторону. Политик раскритиковал действующего министра иностранных дел Анналену Бербок за наносимый немецкому народу вред от принимаемых решений.
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Вчера, 23:38
 
ПолитикаФРГРОССИЯАнналена Бербок
 
 
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