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Правительство выделило 3,2 миллиарда рублей на помощь пострадавшим курянам - 19.10.2024, ПРАЙМ
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Правительство выделило 3,2 миллиарда рублей на помощь пострадавшим курянам
Правительство выделило 3,2 миллиарда рублей на помощь пострадавшим курянам - 19.10.2024, ПРАЙМ
Правительство выделило 3,2 миллиарда рублей на помощь пострадавшим курянам
Правительство РФ дополнительно выделило более 3,2 миллиарда рублей на выплаты пострадавшим в Курской области, сообщили в российском кабмине. | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T12:09+0300
2024-10-19T12:10+0300
правительство рф
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ дополнительно выделило более 3,2 миллиарда рублей на выплаты пострадавшим в Курской области, сообщили в российском кабмине."Подписано распоряжение о направлении дополнительного финансирования на оказание помощи пострадавшим жителям в Курской области. Более 3,2 миллиарда рублей из резервного фонда правительства предназначено для выплат гражданам, которые лишились имущества первой необходимости", - сказано в сообщении на сайте правительства РФ.Отмечается, что в зависимости от степени утраты имущества – полной или частичной – выплаты пострадавшим составят 150 тысяч или 75 тысяч рублей на человека."Ранее на эти цели уже было направлено более 10 миллиардов рублей", - сообщили в российском кабмине.
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правительство рф
Правительство РФ
12:09 19.10.2024 (обновлено: 12:10 19.10.2024)
 
Правительство выделило 3,2 миллиарда рублей на помощь пострадавшим курянам

Кабмин выделил более 3,2 млрд рублей на выплаты пострадавшим Курской области

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДома Правительства РФ
Дома Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ дополнительно выделило более 3,2 миллиарда рублей на выплаты пострадавшим в Курской области, сообщили в российском кабмине.
"Подписано распоряжение о направлении дополнительного финансирования на оказание помощи пострадавшим жителям в Курской области. Более 3,2 миллиарда рублей из резервного фонда правительства предназначено для выплат гражданам, которые лишились имущества первой необходимости", - сказано в сообщении на сайте правительства РФ.
Отмечается, что в зависимости от степени утраты имущества – полной или частичной – выплаты пострадавшим составят 150 тысяч или 75 тысяч рублей на человека.
"Ранее на эти цели уже было направлено более 10 миллиардов рублей", - сообщили в российском кабмине.
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