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Правительство выделило 3,2 миллиарда рублей на помощь пострадавшим курянам

Правительство выделило 3,2 миллиарда рублей на помощь пострадавшим курянам - 19.10.2024, ПРАЙМ

Правительство выделило 3,2 миллиарда рублей на помощь пострадавшим курянам

Правительство РФ дополнительно выделило более 3,2 миллиарда рублей на выплаты пострадавшим в Курской области, сообщили в российском кабмине. | 19.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-19T12:09+0300

2024-10-19T12:09+0300

2024-10-19T12:10+0300

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ дополнительно выделило более 3,2 миллиарда рублей на выплаты пострадавшим в Курской области, сообщили в российском кабмине."Подписано распоряжение о направлении дополнительного финансирования на оказание помощи пострадавшим жителям в Курской области. Более 3,2 миллиарда рублей из резервного фонда правительства предназначено для выплат гражданам, которые лишились имущества первой необходимости", - сказано в сообщении на сайте правительства РФ.Отмечается, что в зависимости от степени утраты имущества – полной или частичной – выплаты пострадавшим составят 150 тысяч или 75 тысяч рублей на человека."Ранее на эти цели уже было направлено более 10 миллиардов рублей", - сообщили в российском кабмине.

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