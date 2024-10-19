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Могут увеличить. Генсек НАТО рассказал о наращивании помощи Киеву
Могут увеличить. Генсек НАТО рассказал о наращивании помощи Киеву - 19.10.2024, ПРАЙМ
Могут увеличить. Генсек НАТО рассказал о наращивании помощи Киеву
Страны-участницы "Большой семерки" обсуждают расширение военной поддержки Киева, рассказал новый генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T14:18+0300
2024-10-19T14:18+0300
2024-10-19T14:18+0300
политика
g7
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военная помощь украине
марк рютте
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БРЮССЕЛЬ, 19 окт – ПРАЙМ. Страны-участницы "Большой семерки" обсуждают расширение военной поддержки Киева, рассказал новый генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте."Рад быть в Неаполе, чтобы обсудить, что еще мы можем сделать, чтобы поддержать Украину, нарастить оборонное производство и усилить сотрудничество с нашими партнерами", - подчеркнул Рютте в социальной сети X. Ранее пресс-служба военного блока передавала, что глава организации намерен присоединиться к заседанию министров обороны государств-членов G7, который проходит в Италии.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
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g7, нато, украина, военная помощь украине, марк рютте
Политика, G7, НАТО, УКРАИНА, военная помощь Украине, Марк Рютте
Могут увеличить. Генсек НАТО рассказал о наращивании помощи Киеву
Рютте: на встрече минобороны G7 обсуждает увеличение помощи Украине
БРЮССЕЛЬ, 19 окт – ПРАЙМ. Страны-участницы "Большой семерки" обсуждают расширение военной поддержки Киева, рассказал новый генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.
"Рад быть в Неаполе, чтобы обсудить, что еще мы можем сделать, чтобы поддержать Украину, нарастить оборонное производство и усилить сотрудничество с нашими партнерами", - подчеркнул Рютте в социальной сети X.
Ранее пресс-служба военного блока передавала, что глава организации намерен присоединиться к заседанию министров обороны государств-членов G7, который проходит в Италии.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
На Западе выдвинули Украине ультиматум по вопросу вступления в НАТО