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В Ростове-на-Дону загорелся цех по производству металлопластиковых окон
В Ростове-на-Дону загорелся цех по производству металлопластиковых окон - 19.10.2024, ПРАЙМ
В Ростове-на-Дону загорелся цех по производству металлопластиковых окон
В Ростове-на-Дону произошло возгорание кровли цеха по производству металлопластиковых окон, в тушении пожара участвуют 20 человек. Об этом сообщили в... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T14:28+0300
2024-10-19T14:28+0300
2024-10-19T15:25+0300
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россия
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цех
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт - ПРАЙМ. В Ростове-на-Дону произошло возгорание кровли цеха по производству металлопластиковых окон, в тушении пожара участвуют 20 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. По данным ведомства, пожарные получили сообщение о загорании кровли цеха по производству металлопластиковых окон в 13:37 мск. Отмечается, что на месте работают четыре автомобильных цистерны, огонь ликвидируют 20 пожарных, площадь возгорания сейчас уточняется.
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россия, пожар, цех, ростов-на-дону
Происшествия, РОССИЯ, пожар, цех, РОСТОВ-НА-ДОНУ
В Ростове-на-Дону загорелся цех по производству металлопластиковых окон
МЧС : в Ростове-на-Дону загорелась кровля цеха по производству окон
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт - ПРАЙМ. В Ростове-на-Дону произошло возгорание кровли цеха по производству металлопластиковых окон, в тушении пожара участвуют 20 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
По данным ведомства, пожарные получили сообщение о загорании кровли цеха по производству металлопластиковых окон в 13:37 мск.
Отмечается, что на месте работают четыре автомобильных цистерны, огонь ликвидируют 20 пожарных, площадь возгорания сейчас уточняется.
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