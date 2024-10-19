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В Ростове-на-Дону загорелся цех по производству металлопластиковых окон

В Ростове-на-Дону загорелся цех по производству металлопластиковых окон - 19.10.2024, ПРАЙМ

В Ростове-на-Дону загорелся цех по производству металлопластиковых окон

В Ростове-на-Дону произошло возгорание кровли цеха по производству металлопластиковых окон, в тушении пожара участвуют 20 человек. Об этом сообщили в... | 19.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-19T14:28+0300

2024-10-19T14:28+0300

2024-10-19T15:25+0300

происшествия

россия

пожар

цех

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт - ПРАЙМ. В Ростове-на-Дону произошло возгорание кровли цеха по производству металлопластиковых окон, в тушении пожара участвуют 20 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. По данным ведомства, пожарные получили сообщение о загорании кровли цеха по производству металлопластиковых окон в 13:37 мск. Отмечается, что на месте работают четыре автомобильных цистерны, огонь ликвидируют 20 пожарных, площадь возгорания сейчас уточняется.

https://1prime.ru/20240916/uscherb-851590384.html

ростов-на-дону

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россия, пожар, цех, ростов-на-дону