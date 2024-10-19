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Пожар в цехе в Ростове-на-Дону полностью ликвидировали
Пожар в цехе в Ростове-на-Дону полностью ликвидировали - 19.10.2024, ПРАЙМ
Пожар в цехе в Ростове-на-Дону полностью ликвидировали
В Ростове-на-Дону полностью ликвидировали пожар в цехе по производству металлопластиковых окон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по Ростовской области. | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T16:07+0300
2024-10-19T16:07+0300
2024-10-19T16:07+0300
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт - ПРАЙМ. В Ростове-на-Дону полностью ликвидировали пожар в цехе по производству металлопластиковых окон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по Ростовской области. Отмечается, что полная ликвидация пожара была произведена в 15:30 мск. Ранее сообщалось, что пожар локализовали на площади 200 квадратных метров. Он произошел на улице 2-я Краснодарская, 175. Площадь здания, где случилось возгорание, составляет 900 квадратных метров.Позднее, в 14.20 мск, сообщалось, что пожар локализован на площади 200 квадратных метров, а в 14.35 мск было ликвидировано открытое горение.Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области ранее сообщала, что данные о возгорании кровли цеха по производству металлопластиковых окон в Ростове-на-Дону поступило в 13:37 мск. В ликвидации огня задействованы четыре автоцистерны и 20 пожарных, информации о пострадавших не поступало, сообщали в пресс-службе .
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россия, ростов-на-дону, цех, пожар
Происшествия, РОССИЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, цех, пожар
Пожар в цехе в Ростове-на-Дону полностью ликвидировали
МЧС: пожар в цехе по производству окон в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт - ПРАЙМ. В Ростове-на-Дону полностью ликвидировали пожар в цехе по производству металлопластиковых окон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по Ростовской области.
Отмечается, что полная ликвидация пожара была произведена в 15:30 мск.
Ранее сообщалось, что пожар локализовали на площади 200 квадратных метров. Он произошел на улице 2-я Краснодарская, 175. Площадь здания, где случилось возгорание, составляет 900 квадратных метров.
Позднее, в 14.20 мск, сообщалось, что пожар локализован на площади 200 квадратных метров, а в 14.35 мск было ликвидировано открытое горение.
Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области ранее сообщала, что данные о возгорании кровли цеха по производству металлопластиковых окон в Ростове-на-Дону поступило в 13:37 мск. В ликвидации огня задействованы четыре автоцистерны и 20 пожарных, информации о пострадавших не поступало, сообщали в пресс-службе .
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