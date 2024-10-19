https://1prime.ru/20241019/prazdnik-852269815.html

Депутат Госдумы предложил импортозаместить Хэллоуин

Депутат Госдумы предложил импортозаместить Хэллоуин - 19.10.2024, ПРАЙМ

Депутат Госдумы предложил импортозаместить Хэллоуин

Хэллоуин надо импортозаместить отечественным праздником "Ночь таинственных историй", считает вице-спикер Госдумы Борис Чернышов от партии ЛДПР. | 19.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-19T07:24+0300

2024-10-19T07:24+0300

2024-10-19T07:37+0300

запад

россия

праздник

ценности

https://cdnn.1prime.ru/img/83864/40/838644001_0:273:1508:1121_1920x0_80_0_0_56e876e127bccf95c52e4352b7845e34.jpg

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Хэллоуин надо импортозаместить отечественным праздником "Ночь таинственных историй", считает вице-спикер Госдумы Борис Чернышов от партии ЛДПР."Лучшее решение, на мой взгляд, это ребрендинг Хэллоуина с сохранением большей части атрибутики, но изменением духа", - объяснил Чернышов новостному агентству РИА Новости. Он также привел пример успешного замещения ушедшего из России "Макдоналдса". Депутат подчеркнул, что праздник пропагандирует иностранные смыслы и ценности, которые оседают в умах российской молодежи. В то же время праздник "Ночь таинственных историй" сможет обратить внимание молодого поколения на традиционные ценности России. За основу Чернышов предложил взять мистические произведения русских классиков: "Вечера на хуторе близ Диканьки" Гоголя, "Мастера и Маргариту" Булгакова и другие.

https://1prime.ru/20241018/tbank-852267287.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, россия, праздник, ценности