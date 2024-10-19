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Депутат Госдумы предложил импортозаместить Хэллоуин
Депутат Госдумы предложил импортозаместить Хэллоуин - 19.10.2024, ПРАЙМ
Депутат Госдумы предложил импортозаместить Хэллоуин
Хэллоуин надо импортозаместить отечественным праздником "Ночь таинственных историй", считает вице-спикер Госдумы Борис Чернышов от партии ЛДПР. | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T07:24+0300
2024-10-19T07:24+0300
2024-10-19T07:37+0300
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Хэллоуин надо импортозаместить отечественным праздником "Ночь таинственных историй", считает вице-спикер Госдумы Борис Чернышов от партии ЛДПР."Лучшее решение, на мой взгляд, это ребрендинг Хэллоуина с сохранением большей части атрибутики, но изменением духа", - объяснил Чернышов новостному агентству РИА Новости. Он также привел пример успешного замещения ушедшего из России "Макдоналдса". Депутат подчеркнул, что праздник пропагандирует иностранные смыслы и ценности, которые оседают в умах российской молодежи. В то же время праздник "Ночь таинственных историй" сможет обратить внимание молодого поколения на традиционные ценности России. За основу Чернышов предложил взять мистические произведения русских классиков: "Вечера на хуторе близ Диканьки" Гоголя, "Мастера и Маргариту" Булгакова и другие.
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запад, россия, праздник, ценности
ЗАПАД, РОССИЯ, праздник, ценности
Депутат Госдумы предложил импортозаместить Хэллоуин
Чернышов: Хэллоуин необходимо импортозаместить отечественным праздников
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Хэллоуин надо импортозаместить отечественным праздником "Ночь таинственных историй", считает вице-спикер Госдумы Борис Чернышов от партии ЛДПР.
"Лучшее решение, на мой взгляд, это ребрендинг Хэллоуина с сохранением большей части атрибутики, но изменением духа", - объяснил Чернышов новостному агентству РИА Новости. Он также привел пример успешного замещения ушедшего из России "Макдоналдса".
Депутат подчеркнул, что праздник пропагандирует иностранные смыслы и ценности, которые оседают в умах российской молодежи. В то же время праздник "Ночь таинственных историй" сможет обратить внимание молодого поколения на традиционные ценности России. За основу Чернышов предложил взять мистические произведения русских классиков: "Вечера на хуторе близ Диканьки" Гоголя, "Мастера и Маргариту" Булгакова и другие.
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