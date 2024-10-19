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Цифровые проекты Москвы получили международную премию БРИКС

Цифровые проекты Москвы получили международную премию БРИКС - 19.10.2024, ПРАЙМ

Цифровые проекты Москвы получили международную премию БРИКС

Два московских цифровых проекта получили международную премию BRICS Solutions Awards, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. | 19.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-19T13:05+0300

2024-10-19T13:05+0300

2024-10-19T13:05+0300

брикс

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Два московских цифровых проекта получили международную премию BRICS Solutions Awards, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Два цифровых проекта Москвы получили международную премию BRICS Solutions Awards. Проект "Цифровой двойник города Москвы" отметили в номинации "Платформы и комплексные решения для правительства и государственного управления", а проект "Эксперимент по использованию инновационных технологий в области компьютерного зрения для анализа медицинских изображений и дальнейшего применения в системе здравоохранения города Москвы" - в номинации "Биотехнологии и национальное здоровье", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Цифровой двойник города Москвы" - масштабная и уникальная по своим возможностям управленческая платформа. С ее помощью можно разместить проект будущей застройки как в формате 3D-моделей, так и в виде моделей с более глубокой и детальной проработкой (BIM и PBR), что позволяет еще на этапе принятия решения о строительстве оценить, как объект впишется в архитектуру города и какую нагрузку он создаст на инфраструктуру. Подчеркивается, что конкурс BRICS Solutions Awards ежегодно проводит страна, которая является председателем БРИКС. В 2024 году он прошел в России. "Мы рады уже во второй раз принимать в нашей стране дорогих участников и победителей международного конкурса BRICS Solutions Awards. В этом году был побит рекорд по количеству заявок, их количество превысило 1,3 тысячи из всех стран БРИКС. Отмечу, что наибольший интерес у участников вызвали номинации "Искусственный интеллект и цифровые сервисы", "Новая промышленность и энергетика" и "Биотехнологии и здоровье нации", - приводятся в сообщении слова генерального директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой. Она отметила, что в 2024 году конкурс был посвящен передовым технологическим решениям. На сайте добавили, что расширение использования технологий ИИ в проектах цифровой трансформации отраслей городского хозяйства и социальной сферы ведется по поручению мэра столицы Сергея Собянина.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

брикс, премия, цифровые решения, москва