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Росавиацию хотят наделить правом одобрять установку комплектующих самолетов - 19.10.2024, ПРАЙМ
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Росавиацию хотят наделить правом одобрять установку комплектующих самолетов
Росавиацию хотят наделить правом одобрять установку комплектующих самолетов - 19.10.2024, ПРАЙМ
Росавиацию хотят наделить правом одобрять установку комплектующих самолетов
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается наделить Росавиацию правом одобрять изготовление и установку комплектующих изделий гражданского воздушного... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T14:43+0300
2024-10-19T14:43+0300
экономика
россия
росавиация
пассажирские самолеты
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается наделить Росавиацию правом одобрять изготовление и установку комплектующих изделий гражданского воздушного судна, авиационного двигателя и воздушного винта, законопроект доступен в думской базе данных. "2.1. Уполномоченный орган, на который возложены организация и проведение обязательной сертификации гражданских воздушных судов, авиационных двигателей и воздушных винтов, в случаях, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, устанавливающими порядок обязательной сертификации, оформляет одобрение на изготовление и установку комплектующих изделий гражданского воздушного судна, авиационного двигателя и воздушного винта", - сказано в проекте закона. Кроме того, предлагается установить требования к изготовителям комплектующих изделий федеральными авиационными правилами. "Учитывая тот факт, что в рамках Постановления Правительства от 12"Об особенностях разрешительной деятельности в РФ" предусмотрена возможность использования импортируемых РМА - компонентов, произведенных по правилам аналогичным FAA, складывается ситуация, при которой китайские и иранские РМА- поставщики имеют привилегии по сравнению в отечественными предприятиями промышленности. Также, в отсутствие перспективы РМА- регулирования в РФ, создаются предпосылки вывода производства таких компонентов в Китай, так как для установки импортируемой РМА- запчасть с китайскими документами качества на самолет в России требуется меньше бюрократических процедур", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Правительство РФ поддерживает законопроект при условии доработки с учетом изложенных замечаний, следует из документов.
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россия, росавиация, пассажирские самолеты
Экономика, РОССИЯ, Росавиация, пассажирские самолеты
14:43 19.10.2024
 
Росавиацию хотят наделить правом одобрять установку комплектующих самолетов

В ГД хотят наделить Росавиацию правом одобрять установку комплектующих самолетов

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСамолет в небе.
Самолет в небе. - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается наделить Росавиацию правом одобрять изготовление и установку комплектующих изделий гражданского воздушного судна, авиационного двигателя и воздушного винта, законопроект доступен в думской базе данных.
"2.1. Уполномоченный орган, на который возложены организация и проведение обязательной сертификации гражданских воздушных судов, авиационных двигателей и воздушных винтов, в случаях, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, устанавливающими порядок обязательной сертификации, оформляет одобрение на изготовление и установку комплектующих изделий гражданского воздушного судна, авиационного двигателя и воздушного винта", - сказано в проекте закона.
Кроме того, предлагается установить требования к изготовителям комплектующих изделий федеральными авиационными правилами.
"Учитывая тот факт, что в рамках Постановления Правительства от 12"Об особенностях разрешительной деятельности в РФ" предусмотрена возможность использования импортируемых РМА - компонентов, произведенных по правилам аналогичным FAA, складывается ситуация, при которой китайские и иранские РМА- поставщики имеют привилегии по сравнению в отечественными предприятиями промышленности. Также, в отсутствие перспективы РМА- регулирования в РФ, создаются предпосылки вывода производства таких компонентов в Китай, так как для установки импортируемой РМА- запчасть с китайскими документами качества на самолет в России требуется меньше бюрократических процедур", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Правительство РФ поддерживает законопроект при условии доработки с учетом изложенных замечаний, следует из документов.
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