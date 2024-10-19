https://1prime.ru/20241019/rubl-852258905.html

Повышенная волатильность: что готовит рубль перед заседанием ЦБ по ставке

Повышенная волатильность: что готовит рубль перед заседанием ЦБ по ставке - 19.10.2024, ПРАЙМ

Повышенная волатильность: что готовит рубль перед заседанием ЦБ по ставке

На прошедшей неделе российский рубль продемонстрировал смешанную динамику по отношению к основным валютам. Начало недели ознаменовалось некоторым ослаблением... | 19.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-19T03:03+0300

2024-10-19T03:03+0300

2024-10-19T03:03+0300

экономика

эксклюзив

россия

рубль

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. На прошедшей неделе российский рубль продемонстрировал смешанную динамику по отношению к основным валютам. Начало недели ознаменовалось некоторым ослаблением рубля, но к концу периода национальная валюта частично отыграла потери, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Курс доллара к рублю колебался в диапазоне от 94,86 до 97,20 рублей. Неделя началась с уровня 95,15 руб. за доллар, достигнув максимума 97,20 руб. в середине недели, но затем скорректировавшись до 95,42 руб. к пятнице. Евро также демонстрировал волатильность, начав неделю на отметке 104,00 руб., поднявшись до 105,92 руб., но завершая период на уровне 103,70 руб. Юань колебался в диапазоне 13,42-13,63 руб.Технический анализ указывает на формирование поддержки для доллара на уровне 94,50 руб. и сопротивления около 97,00 руб. Пробитие уровня 95,70 руб. вниз может открыть путь к дальнейшему укреплению рубля до 93,45 руб. Если доллар закрепится выше 97 руб., возможно новое движение к отметке 98 руб.На динамику рубля оказывали влияние как внешние, так и внутренние факторы. Среди внешних факторов стоит отметить ослабление геополитической напряженности на Ближнем Востоке, что снизило риски перебоев в поставках нефти. Внутренние факторы включали ожидания повышения ключевой ставки ЦБ РФ и приближающийся налоговый период.Нефтяной рынок на завершающейся неделе находился под давлением. Цена на нефть марки Brentснизилась с $78,79 до $73,26 за баррель. Основными факторами давления стали опасения по поводу снижения глобального спроса на нефть, особенно в свете пересмотра прогнозов ОПЕК и МЭА в сторону понижения. Также негативное влияние оказало укрепление доллара США на мировом валютном рынке.Важным событием недели стало решение правительства РФ о снижении обязательной продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами с 50% до 25%. Это решение может оказать дополнительное давление на рубль в среднесрочной перспективе.Объемы торгов на валютном рынке Московской биржи остаются относительно низкими, что может приводить к повышенной волатильности курса рубля, особенно это заметно в паре к евро, где наблюдались резкие колебания курса.Значимым событием для нефтяного рынка стала публикация данных по запасам нефти в США. Вопреки ожиданиям, запасы сократились на 2,192 млн баррелей, что оказало некоторую поддержку нефтяным ценам в конце недели.На новую неделю ожидаются следующие торговые диапазоны: для доллара - 94,40–98,50 рублей, евро – 102,00–107,00 рублей, юань – 13,10–13,80 рублей. Эти уровни отражают текущую волатильность рынка и учитывают возможные колебания в связи с предстоящими событиями.В заключение можно отметить, что рубль продемонстрировал относительную устойчивость несмотря на неблагоприятную динамику нефтяных цен и укрепление доллара на мировых рынках. Это может свидетельствовать о сохранении внутренних механизмов поддержки национальной валюты. Однако, риски дальнейшего ослабления рубля сохраняются, особенно в свете смягчения требований к экспортерам по продаже валютной выручки.На предстоящей неделе ключевым событием станет заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Ожидания возможного повышения ставки до 20-21% могут оказать краткосрочную поддержку рублю. Также важно следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке и динамикой нефтяных цен, которые остаются ключевыми внешними факторами влияния на курс российской валюты.

https://1prime.ru/20241018/kurs-852257221.html

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эксклюзив, россия, рубль