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СМИ: иностранные инвесторы возобновили интерес к российскому рынку
СМИ: иностранные инвесторы возобновили интерес к российскому рынку - 19.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: иностранные инвесторы возобновили интерес к российскому рынку
На российском рынке вновь появились иностранные инвестиции спустя полтора года затишья, передает первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. Его слова... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T12:25+0300
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. На российском рынке вновь появились иностранные инвестиции спустя полтора года затишья, передает первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. Его слова приводит издание "РБК".Так, специалист подчеркнул, что решение Международного валютного фонда о включении России в обзор материалов и возобновление консультаций с Москвой являются позитивными знаками для нерезидентов. Эксперт объяснил, что возвращению зарубежных инвесторов на российский рынок может поспособствовать расширение возможностей для встреч в условиях ограничений."Мы открыты к иностранным инвесторам, особенно дружественным; недружественным, наверное, тяжелее", — также отметил замминистра финансов Владимир Колычев.
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рынок, инвестиции
Экономика, Рынок, инвестиции
СМИ: иностранные инвесторы возобновили интерес к российскому рынку
"РБК": Газпромбанк рассказал о возобновлении интереса иностранцев к рынку России
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ.
На российском рынке вновь появились иностранные инвестиции спустя полтора года затишья, передает первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. Его слова приводит издание "РБК
".
Так, специалист подчеркнул, что решение Международного валютного фонда о включении России в обзор материалов и возобновление консультаций с Москвой являются позитивными знаками для нерезидентов. Эксперт объяснил, что возвращению зарубежных инвесторов на российский рынок может поспособствовать расширение возможностей для встреч в условиях ограничений.
"Мы открыты к иностранным инвесторам, особенно дружественным; недружественным, наверное, тяжелее", — также отметил замминистра финансов Владимир Колычев.
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