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СМИ: иностранные инвесторы возобновили интерес к российскому рынку

СМИ: иностранные инвесторы возобновили интерес к российскому рынку - 19.10.2024, ПРАЙМ

СМИ: иностранные инвесторы возобновили интерес к российскому рынку

На российском рынке вновь появились иностранные инвестиции спустя полтора года затишья, передает первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. Его слова... | 19.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-19T12:25+0300

2024-10-19T12:25+0300

2024-10-19T12:25+0300

экономика

рынок

инвестиции

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. На российском рынке вновь появились иностранные инвестиции спустя полтора года затишья, передает первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. Его слова приводит издание "РБК".Так, специалист подчеркнул, что решение Международного валютного фонда о включении России в обзор материалов и возобновление консультаций с Москвой являются позитивными знаками для нерезидентов. Эксперт объяснил, что возвращению зарубежных инвесторов на российский рынок может поспособствовать расширение возможностей для встреч в условиях ограничений."Мы открыты к иностранным инвесторам, особенно дружественным; недружественным, наверное, тяжелее", — также отметил замминистра финансов Владимир Колычев.

https://1prime.ru/20241019/schet-852269360.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, инвестиции