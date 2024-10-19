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Эксперт научил, как извлечь максимальную выгоду от накопительных счетов

Эксперт научил, как извлечь максимальную выгоду от накопительных счетов - 19.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт научил, как извлечь максимальную выгоду от накопительных счетов

Накопительные счета могут принести прибыль, если открывать их в разных банках, считает кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов... | 19.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-19T06:56+0300

2024-10-19T06:56+0300

2024-10-19T06:56+0300

экономика

накопительный счет

эксперт

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Накопительные счета могут принести прибыль, если открывать их в разных банках, считает кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Об этом он рассказал изданию "Аргументы и факты".Так, он объяснил, что банки могут предложить два варианта по начислению процентов - на ежедневный или на минимальный остаток. В первом случае клиент сможет внести или снять свои средства в любой день, а процент будет зависеть от реального периода нахождения определенной суммы на счете. В это же время проценты на минимальный остаток будут зависеть от наименьшей суммы, которая была зафиксирована в течение месяца.Эксперт рассказал, что многие банки вводят высокие ставки по таким счетам для новых клиентов. "Поэтому целесообразно по окончании срока действия “приветственной ставки” в одном банке переходить в другой", - заключил Балынин.

https://1prime.ru/20241019/rubl-852258905.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

накопительный счет, эксперт