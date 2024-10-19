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Эксперт научил, как извлечь максимальную выгоду от накопительных счетов
Эксперт научил, как извлечь максимальную выгоду от накопительных счетов - 19.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт научил, как извлечь максимальную выгоду от накопительных счетов
Накопительные счета могут принести прибыль, если открывать их в разных банках, считает кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T06:56+0300
2024-10-19T06:56+0300
2024-10-19T06:56+0300
экономика
накопительный счет
эксперт
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Накопительные счета могут принести прибыль, если открывать их в разных банках, считает кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Об этом он рассказал изданию "Аргументы и факты".Так, он объяснил, что банки могут предложить два варианта по начислению процентов - на ежедневный или на минимальный остаток. В первом случае клиент сможет внести или снять свои средства в любой день, а процент будет зависеть от реального периода нахождения определенной суммы на счете. В это же время проценты на минимальный остаток будут зависеть от наименьшей суммы, которая была зафиксирована в течение месяца.Эксперт рассказал, что многие банки вводят высокие ставки по таким счетам для новых клиентов. "Поэтому целесообразно по окончании срока действия “приветственной ставки” в одном банке переходить в другой", - заключил Балынин.
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накопительный счет, эксперт
Экономика, накопительный счет, Эксперт
Эксперт научил, как извлечь максимальную выгоду от накопительных счетов
"АиФ": для извлечения выгоды следует открывать накопительные счета в разных банках
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Накопительные счета могут принести прибыль, если открывать их в разных банках, считает кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Об этом он рассказал изданию "Аргументы и факты".
Так, он объяснил, что банки могут предложить два варианта по начислению процентов - на ежедневный или на минимальный остаток. В первом случае клиент сможет внести или снять свои средства в любой день, а процент будет зависеть от реального периода нахождения определенной суммы на счете. В это же время проценты на минимальный остаток будут зависеть от наименьшей суммы, которая была зафиксирована в течение месяца.
Эксперт рассказал, что многие банки вводят высокие ставки по таким счетам для новых клиентов. "Поэтому целесообразно по окончании срока действия “приветственной ставки” в одном банке переходить в другой", - заключил Балынин.
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