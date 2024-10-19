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В России хотят ввести удаленную идентификацию при открытии счета в банке

В России хотят ввести удаленную идентификацию при открытии счета в банке - 19.10.2024, ПРАЙМ

В России хотят ввести удаленную идентификацию при открытии счета в банке

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий банкам в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) проводить идентификацию клиента удаленно... | 19.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-19T21:05+0300

2024-10-19T21:05+0300

2024-10-19T21:05+0300

экономика

банки

россия

госдума

счет в банке

идентификация

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий банкам в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) проводить идентификацию клиента удаленно при открытии ему счета (вклада), следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ разработан в целях законодательного закрепления возможности установления Банком России ЭПР, позволяющего кредитным организациям проводить идентификацию удаленно, то есть без личного присутствия клиента или его представителя. Действующая редакция закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (115-ФЗ) содержит требование о личном присутствии физлица или его представителя при открытии банковского счета (вклада). На практике это, согласно пояснительной записке, "создает дополнительные сложности для клиента, влекущие финансовые и временные затраты, связанные с необходимостью для открытия банковского счета (вклада) посещать офис банка либо взаимодействовать с сотрудником банка вне помещения офиса". В настоящее время банки активно развивают онлайн сервисы по предоставлению банковских продуктов, проводят работу по оптимизации затрат и связанному с этим закрытию точек присутствия. И в связи с этим у клиента не всегда есть возможность обеспечить личное присутствие при открытии банковского счета (вклада), замечают разработчики. При этом полноценное закрепление в законодательстве норм об удаленной идентификации для открытия счета требует всесторонней оценки таких новаций, в том числе с точки зрения рисков легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, считают они. В целях исключения таких рисков законопроект предусматривает согласование Банком России с Росфинмониторингом, ФСБ, Минцифры и Минфином России нормативного акта ЦБ об установлении соответствующего ЭПР и утверждении его программы. Реализация предлагаемых изменений "позволит банкам в рамках экспериментального правового режима апробировать наиболее оптимальные способы удаленной идентификации, что позволит расширить возможности российских кредитных организаций", сказано в пояснительной записке.

https://1prime.ru/20241014/banki-852167314.html

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банки, россия, госдума, счет в банке, идентификация