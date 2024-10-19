https://1prime.ru/20241019/shengen-852274098.html

Вопреки. Еще одна страна войдет в Шенгенскую зону до конца года

Вопреки. Еще одна страна войдет в Шенгенскую зону до конца года - 19.10.2024, ПРАЙМ

Вопреки. Еще одна страна войдет в Шенгенскую зону до конца года

Румыния до конца 2024 года получит членство в Шенгенской зоне, заявил премьер страны Марчел Чолаку. | 19.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-19T14:30+0300

2024-10-19T14:30+0300

2024-10-19T14:30+0300

политика

шенгенская зона

совет евросоюза

https://cdnn.1prime.ru/img/77337/37/773373720_0:72:1500:916_1920x0_80_0_0_731927abda5fa1b85397390a31fe253a.jpg

КИШИНЕВ, 19 окт - ПРАЙМ. Румыния до конца 2024 года получит членство в Шенгенской зоне, заявил премьер страны Марчел Чолаку."Позвольте мне сказать вам с уверенностью на 99,9%, что в этом году Румыния войдет в Шенген по суше", - подчеркнул политик в беседе с журналистами. Согласно решению Совета Евросоюза Румыния и Болгария входят в Шенгенское пространство, однако лишь по морским и воздушным границам. Решение в пользу отмены всех видов контроля для двух стран ранее блокировали Нидерланды и Австрия. Основанием для отказа в членстве может послужить высокий уровень коррупции и недостаточное противодействие нелегальной миграции в государствах.

https://1prime.ru/20241019/pomosch-852273728.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

шенгенская зона, совет евросоюза