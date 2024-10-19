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Вопреки. Еще одна страна войдет в Шенгенскую зону до конца года - 19.10.2024, ПРАЙМ
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Вопреки. Еще одна страна войдет в Шенгенскую зону до конца года
Вопреки. Еще одна страна войдет в Шенгенскую зону до конца года - 19.10.2024, ПРАЙМ
Вопреки. Еще одна страна войдет в Шенгенскую зону до конца года
Румыния до конца 2024 года получит членство в Шенгенской зоне, заявил премьер страны Марчел Чолаку. | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T14:30+0300
2024-10-19T14:30+0300
политика
шенгенская зона
совет евросоюза
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КИШИНЕВ, 19 окт - ПРАЙМ. Румыния до конца 2024 года получит членство в Шенгенской зоне, заявил премьер страны Марчел Чолаку."Позвольте мне сказать вам с уверенностью на 99,9%, что в этом году Румыния войдет в Шенген по суше", - подчеркнул политик в беседе с журналистами. Согласно решению Совета Евросоюза Румыния и Болгария входят в Шенгенское пространство, однако лишь по морским и воздушным границам. Решение в пользу отмены всех видов контроля для двух стран ранее блокировали Нидерланды и Австрия. Основанием для отказа в членстве может послужить высокий уровень коррупции и недостаточное противодействие нелегальной миграции в государствах.
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шенгенская зона, совет евросоюза
Политика, Шенгенская зона, Совет Евросоюза
14:30 19.10.2024
 
Вопреки. Еще одна страна войдет в Шенгенскую зону до конца года

Чолаку: Румыния до конца года сможет полностью присоединиться к Шенгенской зоне

© fotolia.com / Alexandr BlinovШенгенская виза
Шенгенская виза - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
© fotolia.com / Alexandr Blinov
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КИШИНЕВ, 19 окт - ПРАЙМ. Румыния до конца 2024 года получит членство в Шенгенской зоне, заявил премьер страны Марчел Чолаку.
"Позвольте мне сказать вам с уверенностью на 99,9%, что в этом году Румыния войдет в Шенген по суше", - подчеркнул политик в беседе с журналистами.
Согласно решению Совета Евросоюза Румыния и Болгария входят в Шенгенское пространство, однако лишь по морским и воздушным границам. Решение в пользу отмены всех видов контроля для двух стран ранее блокировали Нидерланды и Австрия. Основанием для отказа в членстве может послужить высокий уровень коррупции и недостаточное противодействие нелегальной миграции в государствах.
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
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ПолитикаШенгенская зонаСовет Евросоюза
 
 
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