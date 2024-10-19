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Силуанов объяснил решение по корректировке НДПИ на добычу газа - 19.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Силуанов объяснил решение по корректировке НДПИ на добычу газа
Силуанов объяснил решение по корректировке НДПИ на добычу газа - 19.10.2024, ПРАЙМ
Силуанов объяснил решение по корректировке НДПИ на добычу газа
Надбавка к НДПИ на газ вводилась при высоких ценах на этот ресурс, но сейчас ситуация изменилась: ресурсы у "Газпрома" сократились, а инвестиционные потребности | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T15:15+0300
2024-10-19T15:16+0300
экономика
россия
ндпи
газ
антон силуанов
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Надбавка к НДПИ на газ вводилась при высоких ценах на этот ресурс, но сейчас ситуация изменилась: ресурсы у "Газпрома" сократились, а инвестиционные потребности для строительства газопроводов увеличились, поэтому требуется корректировка НДПИ на добычу газа, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Ранее в Минфине сообщали РИА Новости, что проект федерального бюджета РФ на 2025-2027 годы предусматривает отказ от дополнительного слагаемого в формуле НДПИ на газ на 2025 год в размере 550 миллиардов рублей, что позволит обеспечить финансирование инвестиционной программы "Газпрома". "Нашлепка вводилась, когда были высокие цены на газ. Была инициатива Минфина о том, чтобы часть дополнительных доходов при цене на газ $2 тыс. и более за 1000 куб.м могла бы пополнить федеральный бюджет. Мы нуждались в то время в деньгах. И сделали эту "нашлепку" на трехлетний период", - сказал Силуанов в интервью РБК, комментируя причины решения. "Сейчас видим: ситуация изменилась, у "Газпрома" ресурсы сократились. Это с одной стороны. С другой стороны, инвестиционные потребности для строительства газопроводов увеличились. Поэтому таким образом мы помогаем реализовать "Газпрому" инвестиционные проекты, которые сейчас крайне необходимы для страны", - отметил министр. Так, Минфин РФ заложил на 2025-2026 годы снижение поступлений НДПИ на газ на 600 миллиардов рублей из-за изменения законодательства в этой части: если в 2025 году бюджет недополучит 550 миллиардов рублей, то в 2026 году - 50 миллиардов. "Газпром" с 1 января 2023 года ежемесячно платит дополнительно по 50 миллиардов рублей налога. Планировалось, что эта мера будет действовать до конца 2025 года. Замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов сообщал на прошлой неделе, что предложение "Газпрома" об отмене с 2025 года надбавки для компании обсуждается в правительстве и решение может быть принято в ближайшие недели.
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россия, ндпи, газ, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, НДПИ, Газ, Антон Силуанов
15:15 19.10.2024 (обновлено: 15:16 19.10.2024)
 
Силуанов объяснил решение по корректировке НДПИ на добычу газа

Силуанов: надбавку к НДПИ на газ ввели при высоких ценах, но ситуация изменилась

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПросветительский марафон "Знание"
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© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Надбавка к НДПИ на газ вводилась при высоких ценах на этот ресурс, но сейчас ситуация изменилась: ресурсы у "Газпрома" сократились, а инвестиционные потребности для строительства газопроводов увеличились, поэтому требуется корректировка НДПИ на добычу газа, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Ранее в Минфине сообщали РИА Новости, что проект федерального бюджета РФ на 2025-2027 годы предусматривает отказ от дополнительного слагаемого в формуле НДПИ на газ на 2025 год в размере 550 миллиардов рублей, что позволит обеспечить финансирование инвестиционной программы "Газпрома".
"Нашлепка вводилась, когда были высокие цены на газ. Была инициатива Минфина о том, чтобы часть дополнительных доходов при цене на газ $2 тыс. и более за 1000 куб.м могла бы пополнить федеральный бюджет. Мы нуждались в то время в деньгах. И сделали эту "нашлепку" на трехлетний период", - сказал Силуанов в интервью РБК, комментируя причины решения.
"Сейчас видим: ситуация изменилась, у "Газпрома" ресурсы сократились. Это с одной стороны. С другой стороны, инвестиционные потребности для строительства газопроводов увеличились. Поэтому таким образом мы помогаем реализовать "Газпрому" инвестиционные проекты, которые сейчас крайне необходимы для страны", - отметил министр.
Так, Минфин РФ заложил на 2025-2026 годы снижение поступлений НДПИ на газ на 600 миллиардов рублей из-за изменения законодательства в этой части: если в 2025 году бюджет недополучит 550 миллиардов рублей, то в 2026 году - 50 миллиардов.
"Газпром" с 1 января 2023 года ежемесячно платит дополнительно по 50 миллиардов рублей налога. Планировалось, что эта мера будет действовать до конца 2025 года.
Замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов сообщал на прошлой неделе, что предложение "Газпрома" об отмене с 2025 года надбавки для компании обсуждается в правительстве и решение может быть принято в ближайшие недели.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
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