https://1prime.ru/20241019/siluanov-852274884.html

Силуанов объяснил решение по корректировке НДПИ на добычу газа

Силуанов объяснил решение по корректировке НДПИ на добычу газа - 19.10.2024, ПРАЙМ

Силуанов объяснил решение по корректировке НДПИ на добычу газа

Надбавка к НДПИ на газ вводилась при высоких ценах на этот ресурс, но сейчас ситуация изменилась: ресурсы у "Газпрома" сократились, а инвестиционные потребности | 19.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-19T15:15+0300

2024-10-19T15:15+0300

2024-10-19T15:16+0300

экономика

россия

ндпи

газ

антон силуанов

https://cdnn.1prime.ru/img/84072/59/840725963_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4fd3a18e801c5e7f2896d56445e2eb16.jpg

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Надбавка к НДПИ на газ вводилась при высоких ценах на этот ресурс, но сейчас ситуация изменилась: ресурсы у "Газпрома" сократились, а инвестиционные потребности для строительства газопроводов увеличились, поэтому требуется корректировка НДПИ на добычу газа, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Ранее в Минфине сообщали РИА Новости, что проект федерального бюджета РФ на 2025-2027 годы предусматривает отказ от дополнительного слагаемого в формуле НДПИ на газ на 2025 год в размере 550 миллиардов рублей, что позволит обеспечить финансирование инвестиционной программы "Газпрома". "Нашлепка вводилась, когда были высокие цены на газ. Была инициатива Минфина о том, чтобы часть дополнительных доходов при цене на газ $2 тыс. и более за 1000 куб.м могла бы пополнить федеральный бюджет. Мы нуждались в то время в деньгах. И сделали эту "нашлепку" на трехлетний период", - сказал Силуанов в интервью РБК, комментируя причины решения. "Сейчас видим: ситуация изменилась, у "Газпрома" ресурсы сократились. Это с одной стороны. С другой стороны, инвестиционные потребности для строительства газопроводов увеличились. Поэтому таким образом мы помогаем реализовать "Газпрому" инвестиционные проекты, которые сейчас крайне необходимы для страны", - отметил министр. Так, Минфин РФ заложил на 2025-2026 годы снижение поступлений НДПИ на газ на 600 миллиардов рублей из-за изменения законодательства в этой части: если в 2025 году бюджет недополучит 550 миллиардов рублей, то в 2026 году - 50 миллиардов. "Газпром" с 1 января 2023 года ежемесячно платит дополнительно по 50 миллиардов рублей налога. Планировалось, что эта мера будет действовать до конца 2025 года. Замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов сообщал на прошлой неделе, что предложение "Газпрома" об отмене с 2025 года надбавки для компании обсуждается в правительстве и решение может быть принято в ближайшие недели.

https://1prime.ru/20241018/siluanov-852252405.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ндпи, газ, антон силуанов