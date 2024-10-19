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Логисты предупредили о задержках поставок новогодних товаров из Китая - 19.10.2024, ПРАЙМ
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Логисты предупредили о задержках поставок новогодних товаров из Китая
Логисты предупредили о задержках поставок новогодних товаров из Китая - 19.10.2024, ПРАЙМ
Логисты предупредили о задержках поставок новогодних товаров из Китая
Российские логистические компании видят риски задержек поставок новогодних товаров в Россию из Китая из-за проблем с транспортировкой грузов и призывают... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T08:49+0300
2024-10-19T08:49+0300
новый год
китай
поставки
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Российские логистические компании видят риски задержек поставок новогодних товаров в Россию из Китая из-за проблем с транспортировкой грузов и призывают озаботиться заказами уже сейчас, показал опрос РИА Новости транспортных организаций. "Ритейлеры действительно начинают готовиться к Новому году, но проблемы с транспортировкой грузов из Китая могут затруднить выполнение планов поставок. Нехватка товаров на складах и возможное повышение цен могут стать реальностью для многих компаний", – рассказал коммерческий директор федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" Михаил Коптев. Он добавил, что ритейлерам следует заказывать товар заранее из-за возможных задержек. Кроме того, стоит исследовать альтернативные маршруты доставки, например, через другие погранпереходы, морские порты или воздухом. В Asia Import Group пояснили, что высокий сезон грузоперевозок в преддверии новогодних праздников в России наблюдается ежегодно. "Поэтому если импортеры в октябре не позаботятся о бронировании мест в транспорте для своих грузов, то есть риски, что зарубежная, в частности, китайская продукция поступит в РФ только после праздников. Особенно это касается морских и железнодорожных грузоперевозок из КНР", - добавили там. Директор европейско-азиатского направления "ПЭК: GLOBAL" Геннадий Чичин также заметил, что заторы при доставке грузов между Китаем и Россией связаны с ростом объемов импорта товаров из Поднебесной в высокий сезон. По его словам, мощности на морских и железнодорожных направлениях в большей степени перегружены. Ожидание обработки и перестановки контейнеров с морского на железнодорожный транспорт занимает от 20 до 30 дней из-за нехватки провозных мощностей. "Поэтому в октябре срок мультимодальной доставки (море и железная дорога) по сравнению с августом увеличился на 30%, до 55-60 дней, без учета возможных заторов при доставке грузов железнодорожным транспортом в центральные регионы России", – заметил Чичин.
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новый год, китай, поставки
Новый год, КИТАЙ, поставки
08:49 19.10.2024
 
Логисты предупредили о задержках поставок новогодних товаров из Китая

Логисты РФ видят риски задержек поставок новогодних товаров из Китая

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЕлка
Елка - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Российские логистические компании видят риски задержек поставок новогодних товаров в Россию из Китая из-за проблем с транспортировкой грузов и призывают озаботиться заказами уже сейчас, показал опрос РИА Новости транспортных организаций.
"Ритейлеры действительно начинают готовиться к Новому году, но проблемы с транспортировкой грузов из Китая могут затруднить выполнение планов поставок. Нехватка товаров на складах и возможное повышение цен могут стать реальностью для многих компаний", – рассказал коммерческий директор федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" Михаил Коптев.
Он добавил, что ритейлерам следует заказывать товар заранее из-за возможных задержек. Кроме того, стоит исследовать альтернативные маршруты доставки, например, через другие погранпереходы, морские порты или воздухом.
В Asia Import Group пояснили, что высокий сезон грузоперевозок в преддверии новогодних праздников в России наблюдается ежегодно. "Поэтому если импортеры в октябре не позаботятся о бронировании мест в транспорте для своих грузов, то есть риски, что зарубежная, в частности, китайская продукция поступит в РФ только после праздников. Особенно это касается морских и железнодорожных грузоперевозок из КНР", - добавили там.
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Директор европейско-азиатского направления "ПЭК: GLOBAL" Геннадий Чичин также заметил, что заторы при доставке грузов между Китаем и Россией связаны с ростом объемов импорта товаров из Поднебесной в высокий сезон.
По его словам, мощности на морских и железнодорожных направлениях в большей степени перегружены. Ожидание обработки и перестановки контейнеров с морского на железнодорожный транспорт занимает от 20 до 30 дней из-за нехватки провозных мощностей.
"Поэтому в октябре срок мультимодальной доставки (море и железная дорога) по сравнению с августом увеличился на 30%, до 55-60 дней, без учета возможных заторов при доставке грузов железнодорожным транспортом в центральные регионы России", – заметил Чичин.
 
Новый годКИТАЙпоставки
 
 
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