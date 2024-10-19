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"Всем конец": на Украине заговорили об уничтожении страны - 19.10.2024, ПРАЙМ
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"Всем конец": на Украине заговорили об уничтожении страны
"Всем конец": на Украине заговорили об уничтожении страны - 19.10.2024, ПРАЙМ
"Всем конец": на Украине заговорили об уничтожении страны
Отсутствие реакции западных союзников Киева на происходящую в стране катастрофу свидетельствует о понимании близости конца киевского режима и страны в целом,... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T10:01+0300
2024-10-19T10:01+0300
политика
владимир зеленский
украина
ядерная угроза
ес
нато
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Отсутствие реакции западных союзников Киева на происходящую в стране катастрофу свидетельствует о понимании близости конца киевского режима и страны в целом, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский."Очевидно, что подбадривать и поощрять авторитарное поведение украинской власти, согласно кивать на объявления типа “или НАТО, или бомба” ... можно только в одном случае — когда все понимают, что Украина обречена и никуда ее брать не придется", — объяснил политик в своем Telegram-канале.Дубинский отметил, что для Запада Украина может стать "дроном-камикадзе", который так называемые союзники будут использовать в своих интересах, несмотря на многомиллионные жертвы среди населения. Именно поэтому, заключил он, "чтобы не творила эта власть, из Евросоюза и США ей будут аплодировать".
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владимир зеленский, украина, ядерная угроза, ес, нато
Политика, Владимир Зеленский, УКРАИНА, ядерная угроза, ЕС, НАТО
10:01 19.10.2024
 
"Всем конец": на Украине заговорили об уничтожении страны

Дубинский: Запад игнорирует хаос на Украине из-за обреченности страны

*взрыв
*взрыв
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Отсутствие реакции западных союзников Киева на происходящую в стране катастрофу свидетельствует о понимании близости конца киевского режима и страны в целом, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Очевидно, что подбадривать и поощрять авторитарное поведение украинской власти, согласно кивать на объявления типа “или НАТО, или бомба” ... можно только в одном случае — когда все понимают, что Украина обречена и никуда ее брать не придется", — объяснил политик в своем Telegram-канале.
Дубинский отметил, что для Запада Украина может стать "дроном-камикадзе", который так называемые союзники будут использовать в своих интересах, несмотря на многомиллионные жертвы среди населения. Именно поэтому, заключил он, "чтобы не творила эта власть, из Евросоюза и США ей будут аплодировать".
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