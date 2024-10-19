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Эксперт призвал страны БРИКС создать наднациональные органы управления
Эксперт призвал страны БРИКС создать наднациональные органы управления - 19.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт призвал страны БРИКС создать наднациональные органы управления
Страны-участницы БРИКС имеют очень разные структуры своих экономик, разнятся населением и ресурсами, однако имеют общие интересы и уели. Для дальнейшего... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T07:45+0300
2024-10-19T07:45+0300
2024-10-19T07:45+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - ПРАЙМ. Страны-участницы БРИКС имеют очень разные структуры своих экономик, разнятся населением и ресурсами, однако имеют общие интересы и уели. Для дальнейшего развития объединения необходимо создать наднациональную структуру управления, заявил РИА Новости член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. "БРИКС - это ядро, если мы говорим о структуре ядра, то Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка - страны очень разные. Страны очень крупные, страны, которые очень много решают в геоэкономике и геополитике, в мировой экономике, но при этом очень и очень разные", - объяснил Лосев, отметив, что на сегодняшний день организация больше напоминает "клуб по интересам". Наднациональная же структура, считает эксперт, сможет объединить национальные интересы государств в единую стратегию миропорядка. Он также отметил, что именно саммит БРИКС в Казане может послужить отправным пунктом для формирования объединения иного уровня. Для этого государства, входящие в БРИКС+, должны создать структуры и найти инструменты для реализации политики объединения.
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брикс, управление
Политика, БРИКС, управление
Эксперт призвал страны БРИКС создать наднациональные органы управления
Лосев: БРИКС нужны наднациональные органы управления, чтобы перестать быть просто клубом
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - ПРАЙМ. Страны-участницы БРИКС имеют очень разные структуры своих экономик, разнятся населением и ресурсами, однако имеют общие интересы и уели. Для дальнейшего развития объединения необходимо создать наднациональную структуру управления, заявил РИА Новости член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.
"БРИКС - это ядро, если мы говорим о структуре ядра, то Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка - страны очень разные. Страны очень крупные, страны, которые очень много решают в геоэкономике и геополитике, в мировой экономике, но при этом очень и очень разные", - объяснил Лосев, отметив, что на сегодняшний день организация больше напоминает "клуб по интересам". Наднациональная же структура, считает эксперт, сможет объединить национальные интересы государств в единую стратегию миропорядка.
Он также отметил, что именно саммит БРИКС в Казане может послужить отправным пунктом для формирования объединения иного уровня. Для этого государства, входящие в БРИКС+, должны создать структуры и найти инструменты для реализации политики объединения.
Путин считает перспективы БРИКС надежными и стабильными