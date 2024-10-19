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Эксперт назвал самый выгодный вклад на короткий срок - 19.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперт назвал самый выгодный вклад на короткий срок
Эксперт назвал самый выгодный вклад на короткий срок - 19.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал самый выгодный вклад на короткий срок
Вклад на шесть месяцев является самым выгодным вариантом, считает кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов Финансового университета... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T14:43+0300
2024-10-19T14:43+0300
экономика
банковский вклад
выгода
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Вклад на шесть месяцев является самым выгодным вариантом, считает кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Своим мнением он поделился с изданием "Аргументы и Факты".Он уточнил, что именно при таком сроке процентная ставка достигнет максимальных значений, а значит принесет больше всего прибыли.Между сроками в три и шесть месяцев эксперт посоветовал сделать выбор в пользу второго варианта. "Их преимущество заключается в том, что есть возможность на коротком промежутке времени получить хороший доход при безрисковом вложении средств", – объяснил Балынин.При желании открыть вклад на более долгий период он порекомендовал переложить средства по истечении шестимесячного периода. Таким образом, считает эксперт, можно наиболее выгодно реализовать свои деньги.
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банковский вклад, выгода
Экономика, банковский вклад, выгода
14:43 19.10.2024
 
Эксперт назвал самый выгодный вклад на короткий срок

"АиФ": вклад сроком на 6 месяцев является одним из самых выгодных

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк!Знак процента в витрине
!Знак процента в витрине - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Вклад на шесть месяцев является самым выгодным вариантом, считает кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Своим мнением он поделился с изданием "Аргументы и Факты".
Он уточнил, что именно при таком сроке процентная ставка достигнет максимальных значений, а значит принесет больше всего прибыли.
Между сроками в три и шесть месяцев эксперт посоветовал сделать выбор в пользу второго варианта. "Их преимущество заключается в том, что есть возможность на коротком промежутке времени получить хороший доход при безрисковом вложении средств", – объяснил Балынин.
При желании открыть вклад на более долгий период он порекомендовал переложить средства по истечении шестимесячного периода. Таким образом, считает эксперт, можно наиболее выгодно реализовать свои деньги.
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