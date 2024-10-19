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Эксперт назвал самый выгодный вклад на короткий срок

Эксперт назвал самый выгодный вклад на короткий срок - 19.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал самый выгодный вклад на короткий срок

Вклад на шесть месяцев является самым выгодным вариантом, считает кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов Финансового университета... | 19.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-19T14:43+0300

2024-10-19T14:43+0300

2024-10-19T14:43+0300

экономика

банковский вклад

выгода

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Вклад на шесть месяцев является самым выгодным вариантом, считает кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Своим мнением он поделился с изданием "Аргументы и Факты".Он уточнил, что именно при таком сроке процентная ставка достигнет максимальных значений, а значит принесет больше всего прибыли.Между сроками в три и шесть месяцев эксперт посоветовал сделать выбор в пользу второго варианта. "Их преимущество заключается в том, что есть возможность на коротком промежутке времени получить хороший доход при безрисковом вложении средств", – объяснил Балынин.При желании открыть вклад на более долгий период он порекомендовал переложить средства по истечении шестимесячного периода. Таким образом, считает эксперт, можно наиболее выгодно реализовать свои деньги.

https://1prime.ru/20241019/schet-852269360.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банковский вклад, выгода