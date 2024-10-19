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Эксперт назвал самый выгодный вклад на короткий срок
Эксперт назвал самый выгодный вклад на короткий срок - 19.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал самый выгодный вклад на короткий срок
Вклад на шесть месяцев является самым выгодным вариантом, считает кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов Финансового университета... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T14:43+0300
2024-10-19T14:43+0300
2024-10-19T14:43+0300
экономика
банковский вклад
выгода
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Вклад на шесть месяцев является самым выгодным вариантом, считает кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Своим мнением он поделился с изданием "Аргументы и Факты".Он уточнил, что именно при таком сроке процентная ставка достигнет максимальных значений, а значит принесет больше всего прибыли.Между сроками в три и шесть месяцев эксперт посоветовал сделать выбор в пользу второго варианта. "Их преимущество заключается в том, что есть возможность на коротком промежутке времени получить хороший доход при безрисковом вложении средств", – объяснил Балынин.При желании открыть вклад на более долгий период он порекомендовал переложить средства по истечении шестимесячного периода. Таким образом, считает эксперт, можно наиболее выгодно реализовать свои деньги.
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банковский вклад, выгода
Экономика, банковский вклад, выгода
Эксперт назвал самый выгодный вклад на короткий срок
"АиФ": вклад сроком на 6 месяцев является одним из самых выгодных
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ.
Вклад на шесть месяцев является самым выгодным вариантом, считает кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Своим мнением он поделился с изданием "Аргументы и Факты
".
Он уточнил, что именно при таком сроке процентная ставка достигнет максимальных значений, а значит принесет больше всего прибыли.
Между сроками в три и шесть месяцев эксперт посоветовал сделать выбор в пользу второго варианта. "Их преимущество заключается в том, что есть возможность на коротком промежутке времени получить хороший доход при безрисковом вложении средств", – объяснил Балынин.
При желании открыть вклад на более долгий период он порекомендовал переложить средства по истечении шестимесячного периода. Таким образом, считает эксперт, можно наиболее выгодно реализовать свои деньги.
Эксперт научил, как извлечь максимальную выгоду от накопительных счетов