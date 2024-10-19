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"Не шоу". Посол Украины в Британии отличился знаниями языка и культуры
"Не шоу". Посол Украины в Британии отличился знаниями языка и культуры - 19.10.2024, ПРАЙМ
"Не шоу". Посол Украины в Британии отличился знаниями языка и культуры
Украинский посол в Великобритании и главнокомандующий ВСУ в отставке Валерий Залужный не мог выговорить слово на английском, а также переврал сюжет британской... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T08:46+0300
2024-10-19T08:46+0300
2024-10-19T08:46+0300
политика
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Украинский посол в Великобритании и главнокомандующий ВСУ в отставке Валерий Залужный не мог выговорить слово на английском, а также переврал сюжет британской классики.Так, дипломат постарался выступить на официальном языке страны, в которой он выполняют свою миссию. Спустя три минуты после начала своей презентации Залужный не смог произнести слово "цивилизованный" и обратился за помощью к своему переводчику. После бывший военный постарался сделать отсылку к трагедии Шекспира "Отелло", однако перепутал сюжет и заявил, что герой отравил себя, а не заколол."Там идет война. Вот и все. И у войны есть несколько составляющих. Если бы Отелло вместо того, чтобы выпить яд, сделал бы что-то другое, это было бы похоже на шоу. Но это не шоу", — заявил Залужный.
https://1prime.ru/20241019/vykhod-852268777.html
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Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Валерий Залужный, УКРАИНА, культура
"Не шоу". Посол Украины в Британии отличился знаниями языка и культуры
Залужный не смог объясниться на английском и переврал трагедию Шекспира
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Украинский посол в Великобритании и главнокомандующий ВСУ в отставке Валерий Залужный не мог выговорить слово на английском, а также переврал сюжет британской классики.
Так, дипломат постарался выступить на официальном языке страны, в которой он выполняют свою миссию. Спустя три минуты после начала своей презентации Залужный не смог произнести слово "цивилизованный" и обратился за помощью к своему переводчику. После бывший военный постарался сделать отсылку к трагедии Шекспира "Отелло", однако перепутал сюжет и заявил, что герой отравил себя, а не заколол.
"Там идет война. Вот и все. И у войны есть несколько составляющих. Если бы Отелло вместо того, чтобы выпить яд, сделал бы что-то другое, это было бы похоже на шоу. Но это не шоу", — заявил Залужный.
"Выход невозможен": Залужный признал страшную правду о конфликте