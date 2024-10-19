https://1prime.ru/20241019/zapad-852273403.html

Запад завидует белорусам, заявил Лукашенко

Запад завидует белорусам, заявил Лукашенко - 19.10.2024, ПРАЙМ

Запад завидует белорусам, заявил Лукашенко

В ходе переговоров с некоторыми представителями западных государств стало понятно, что они завидуют Белоруссии и ее гражданам, заявил президент страны Александр | 19.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-19T13:59+0300

2024-10-19T13:59+0300

2024-10-19T13:59+0300

политика

александр лукашенко

белоруссия

запад

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МИНСК, 19 окт – ПРАЙМ. В ходе переговоров с некоторыми представителями западных государств стало понятно, что они завидуют Белоруссии и ее гражданам, заявил президент страны Александр Лукашенко. Его слова приводит Первый информационный телеканал в мессенджере Telegram."Очень сложные, тяжелые, но интересные переговоры с представителями западных государств. И я, разговаривая с ними, понял, насколько внимательно они наблюдают за нами", - подчеркнул белорусский лидер, отметив, что западные лидеры пристально изучают взлеты и падения Минска. При этом Лукашенко не раскрыл, с кем именно он проводил переговоры. Политик отметил, что риторика западных лидеров меняется, когда на них не направлены камеры СМИ. Именно в эти моменты, по словам президента, они признают, что завидуют умению белорусов работать, жить и развиваться по своему индивидуальному пути.

https://1prime.ru/20241019/otnosheniya-852271982.html

белоруссия

запад

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александр лукашенко, белоруссия, запад