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Полным ходом. Российский бизнес начал подготовку к "Черной пятнице"

Полным ходом. Российский бизнес начал подготовку к "Черной пятнице" - 20.10.2024, ПРАЙМ

Полным ходом. Российский бизнес начал подготовку к "Черной пятнице"

Российский бизнес начал подготовку к "Черной пятнице" и Всемирному дню шопинга "11.11", заявили в "Авито". | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T05:43+0300

2024-10-20T05:43+0300

2024-10-20T05:43+0300

авито

услуги

"черная пятница"

бизнес

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Российский бизнес начал подготовку к "Черной пятнице" и Всемирному дню шопинга "11.11", заявили в "Авито". "По данным "Авито Услуг", в III квартале 2024 года интерес к междугородней доставке товаров до складов и пунктов выдачи маркетплейсов увеличился почти на треть (+29%) по сравнению со II кварталом этого года", - подчеркнули в компании. По заявлению "Авито", в этом же квартале наметился рост спроса на ввоз авто из других стран (на 20%), а также на междугородний перегон транспортных средств (на 37%).Кроме того, россияне нарастили перевозки негабаритных грузов в международном сообщении. Такие доставки выросли на 63% по сравнению со II кварталом. Междугородние перевозки аналогично выросли на 24%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авито, услуги, "черная пятница", бизнес