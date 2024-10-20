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Полным ходом. Российский бизнес начал подготовку к "Черной пятнице"
Полным ходом. Российский бизнес начал подготовку к "Черной пятнице" - 20.10.2024, ПРАЙМ
Полным ходом. Российский бизнес начал подготовку к "Черной пятнице"
Российский бизнес начал подготовку к "Черной пятнице" и Всемирному дню шопинга "11.11", заявили в "Авито". | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T05:43+0300
2024-10-20T05:43+0300
2024-10-20T05:43+0300
авито
услуги
"черная пятница"
бизнес
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Российский бизнес начал подготовку к "Черной пятнице" и Всемирному дню шопинга "11.11", заявили в "Авито". "По данным "Авито Услуг", в III квартале 2024 года интерес к междугородней доставке товаров до складов и пунктов выдачи маркетплейсов увеличился почти на треть (+29%) по сравнению со II кварталом этого года", - подчеркнули в компании. По заявлению "Авито", в этом же квартале наметился рост спроса на ввоз авто из других стран (на 20%), а также на междугородний перегон транспортных средств (на 37%).Кроме того, россияне нарастили перевозки негабаритных грузов в международном сообщении. Такие доставки выросли на 63% по сравнению со II кварталом. Междугородние перевозки аналогично выросли на 24%.
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авито, услуги, "черная пятница", бизнес
Авито, услуги, "черная пятница", Бизнес
Полным ходом. Российский бизнес начал подготовку к "Черной пятнице"
"Авито": Бизнес готовится к "Черной пятнице" и увеличивает доставку до маркетплейсов
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Российский бизнес начал подготовку к "Черной пятнице" и Всемирному дню шопинга "11.11", заявили в "Авито".
"По данным "Авито Услуг", в III квартале 2024 года интерес к междугородней доставке товаров до складов и пунктов выдачи маркетплейсов увеличился почти на треть (+29%) по сравнению со II кварталом этого года", - подчеркнули в компании.
По заявлению "Авито", в этом же квартале наметился рост спроса на ввоз авто из других стран (на 20%), а также на междугородний перегон транспортных средств (на 37%).
Кроме того, россияне нарастили перевозки негабаритных грузов в международном сообщении. Такие доставки выросли на 63% по сравнению со II кварталом. Междугородние перевозки аналогично выросли на 24%.
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