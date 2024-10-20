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Boeing продал свою оборонную "дочку"
Boeing продал свою оборонную "дочку" - 20.10.2024, ПРАЙМ
Boeing продал свою оборонную "дочку"
Boeing заявил РИА Новости в воскресенье о том, что продал маленькое подразделение DRT, занимающееся оборонными технологиями, американской дочке французского ВПК | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T23:03+0300
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ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Boeing заявил РИА Новости в воскресенье о том, что продал маленькое подразделение DRT, занимающееся оборонными технологиями, американской дочке французского ВПК концерна Thales. "Boeing постоянно оценивает свою деятельность, чтобы наилучшим образом поддерживать наших клиентов и соответствовать нашей долгосрочной бизнес-стратегии. Мы признаем, что Digital Receiver Technology (DRT) дополняет возможности Thales Defense & Security, Inc. (TDSI)", - заявила пресс-служба компании. Решение о продаже подразделения происходит на фоне многочисленных внутрикорпоративных проблем, которые сейчас испытывает американская компания. Ранее ее президент Келли Ортберг заявил, что в ближайшие месяцы сократит 10% всего персонала, включая руководителей. А в среду, после продолжительных забастовок, ожидается голосование профсоюза сотрудников компании на западном побережье США. Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings поместило рейтинги Boeing, в том числе кредитный рейтинг эмитента на уровне "BBB-", в список на пересмотр с возможным понижением (CreditWatch Negative) из-за связанных с забастовкой финансовых рисков. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
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сша, дочерняя компания, продажа бизнеса
Экономика, США, дочерняя компания, продажа бизнеса
Boeing продал свою оборонную "дочку"
Boeing продал свою оборонную "дочку" DRT на фоне внутрикорпоративного кризиса
ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Boeing заявил РИА Новости в воскресенье о том, что продал маленькое подразделение DRT, занимающееся оборонными технологиями, американской дочке французского ВПК концерна Thales.
"Boeing постоянно оценивает свою деятельность, чтобы наилучшим образом поддерживать наших клиентов и соответствовать нашей долгосрочной бизнес-стратегии. Мы признаем, что Digital Receiver Technology (DRT) дополняет возможности Thales Defense & Security, Inc. (TDSI)", - заявила пресс-служба компании.
Решение о продаже подразделения происходит на фоне многочисленных внутрикорпоративных проблем, которые сейчас испытывает американская компания. Ранее ее президент Келли Ортберг заявил, что в ближайшие месяцы сократит 10% всего персонала, включая руководителей.
А в среду, после продолжительных забастовок, ожидается голосование профсоюза сотрудников компании на западном побережье США. Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings поместило рейтинги Boeing, в том числе кредитный рейтинг эмитента на уровне "BBB-", в список на пересмотр с возможным понижением (CreditWatch Negative) из-за связанных с забастовкой финансовых рисков.
Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
В Boeing заявили о "сложной позиции" компании и сокращении персонала