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Boeing продал свою оборонную "дочку" - 20.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Boeing продал свою оборонную "дочку"
Boeing продал свою оборонную "дочку" - 20.10.2024, ПРАЙМ
Boeing продал свою оборонную "дочку"
Boeing заявил РИА Новости в воскресенье о том, что продал маленькое подразделение DRT, занимающееся оборонными технологиями, американской дочке французского ВПК | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T23:03+0300
2024-10-20T23:03+0300
экономика
сша
дочерняя компания
продажа бизнеса
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ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Boeing заявил РИА Новости в воскресенье о том, что продал маленькое подразделение DRT, занимающееся оборонными технологиями, американской дочке французского ВПК концерна Thales. "Boeing постоянно оценивает свою деятельность, чтобы наилучшим образом поддерживать наших клиентов и соответствовать нашей долгосрочной бизнес-стратегии. Мы признаем, что Digital Receiver Technology (DRT) дополняет возможности Thales Defense &amp; Security, Inc. (TDSI)", - заявила пресс-служба компании. Решение о продаже подразделения происходит на фоне многочисленных внутрикорпоративных проблем, которые сейчас испытывает американская компания. Ранее ее президент Келли Ортберг заявил, что в ближайшие месяцы сократит 10% всего персонала, включая руководителей. А в среду, после продолжительных забастовок, ожидается голосование профсоюза сотрудников компании на западном побережье США. Ранее международное рейтинговое агентство S&amp;P Global Ratings поместило рейтинги Boeing, в том числе кредитный рейтинг эмитента на уровне "BBB-", в список на пересмотр с возможным понижением (CreditWatch Negative) из-за связанных с забастовкой финансовых рисков. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
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сша, дочерняя компания, продажа бизнеса
Экономика, США, дочерняя компания, продажа бизнеса
23:03 20.10.2024
 
Boeing продал свою оборонную "дочку"

Boeing продал свою оборонную "дочку" DRT на фоне внутрикорпоративного кризиса

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкМеждународный авиасалон "Ле Бурже-2017"
Международный авиасалон Ле Бурже-2017 - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Boeing заявил РИА Новости в воскресенье о том, что продал маленькое подразделение DRT, занимающееся оборонными технологиями, американской дочке французского ВПК концерна Thales.
"Boeing постоянно оценивает свою деятельность, чтобы наилучшим образом поддерживать наших клиентов и соответствовать нашей долгосрочной бизнес-стратегии. Мы признаем, что Digital Receiver Technology (DRT) дополняет возможности Thales Defense & Security, Inc. (TDSI)", - заявила пресс-служба компании.
Решение о продаже подразделения происходит на фоне многочисленных внутрикорпоративных проблем, которые сейчас испытывает американская компания. Ранее ее президент Келли Ортберг заявил, что в ближайшие месяцы сократит 10% всего персонала, включая руководителей.
А в среду, после продолжительных забастовок, ожидается голосование профсоюза сотрудников компании на западном побережье США. Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings поместило рейтинги Boeing, в том числе кредитный рейтинг эмитента на уровне "BBB-", в список на пересмотр с возможным понижением (CreditWatch Negative) из-за связанных с забастовкой финансовых рисков.
Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
% Аэропорты Москвы и Московской области - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2024
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