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В МИД рассказали о договоре об объединенном рынке электроэнергии с Минском - 20.10.2024, ПРАЙМ
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В МИД рассказали о договоре об объединенном рынке электроэнергии с Минском
В МИД рассказали о договоре об объединенном рынке электроэнергии с Минском - 20.10.2024, ПРАЙМ
В МИД рассказали о договоре об объединенном рынке электроэнергии с Минском
Москва и Минск составили договор о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства, рассказал директор второго департамента стран СНГ МИД... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T09:54+0300
2024-10-20T09:54+0300
энергетика
россия
белоруссия
союзное государство
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Москва и Минск составили договор о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства, рассказал директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. "На заседании Высшего Госсовета Союзного государства в Санкт-Петербурге 29 января этого года было констатировано выполнение "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 гг", - подчеркнул Полищук, отметив, что среди в отмеченные в документе направления входит в том числе создание объединенного рынка электроэнергии.По заявлению дипломата, обе стороны согласовали мероприятия, а также подготовили договор для реализации поставленных задач. Он может быть подписан на одной из ближайших встреч глав государств.
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россия, белоруссия, союзное государство
Энергетика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Союзное государство
09:54 20.10.2024
 
В МИД рассказали о договоре об объединенном рынке электроэнергии с Минском

МИД: РФ и Белоруссия подготовили договор о рынке электроэнергии Союзного государства

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Минске
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Минске - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Москва и Минск составили договор о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства, рассказал директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
"На заседании Высшего Госсовета Союзного государства в Санкт-Петербурге 29 января этого года было констатировано выполнение "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 гг", - подчеркнул Полищук, отметив, что среди в отмеченные в документе направления входит в том числе создание объединенного рынка электроэнергии.
По заявлению дипломата, обе стороны согласовали мероприятия, а также подготовили договор для реализации поставленных задач. Он может быть подписан на одной из ближайших встреч глав государств.
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