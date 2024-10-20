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В МИД рассказали о договоре об объединенном рынке электроэнергии с Минском

В МИД рассказали о договоре об объединенном рынке электроэнергии с Минском - 20.10.2024, ПРАЙМ

В МИД рассказали о договоре об объединенном рынке электроэнергии с Минском

Москва и Минск составили договор о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства, рассказал директор второго департамента стран СНГ МИД... | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T09:54+0300

2024-10-20T09:54+0300

2024-10-20T09:54+0300

энергетика

россия

белоруссия

союзное государство

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Москва и Минск составили договор о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства, рассказал директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. "На заседании Высшего Госсовета Союзного государства в Санкт-Петербурге 29 января этого года было констатировано выполнение "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 гг", - подчеркнул Полищук, отметив, что среди в отмеченные в документе направления входит в том числе создание объединенного рынка электроэнергии.По заявлению дипломата, обе стороны согласовали мероприятия, а также подготовили договор для реализации поставленных задач. Он может быть подписан на одной из ближайших встреч глав государств.

https://1prime.ru/20241020/zadacha-852281317.html

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россия, белоруссия, союзное государство