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Болгар рассказала, почему в Швейцарии завели дела против Дурова

Болгар рассказала, почему в Швейцарии завели дела против Дурова - 20.10.2024, ПРАЙМ

Болгар рассказала, почему в Швейцарии завели дела против Дурова

Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар сообщила, что уголовные дела в отношении него в Швейцарии были заведены по причине уклонения от... | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T14:54+0300

2024-10-20T14:54+0300

2024-10-20T14:54+0300

павел дуров

дети

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар сообщила, что уголовные дела в отношении него в Швейцарии были заведены по причине уклонения от уплаты алиментов и насилия над детьми. "Правда в том, что уголовные дела против него (Дурова — ред.) были открыты из-за уклонений от уплаты алиментов и физического насилия над детьми", — написала она в своем аккаунте в Instagram*. По словам Болгар, она до сих пор старается справиться с последствиями этого "насилия" для здоровья детей. Ранее она рассказала, что Трибунал по защите детей и взрослых в Швейцарии начал процедуру расследования, проведенного органами опеки Женевы и было принято решение о лишении Дурова родительских прав в отношении его троих детей. Болгар также сообщала в интервью газете Politico, что в 2018 году Дуров хотел перевезти ее и их детей в Париж, был готов оплачивать им аренду дома более чем за семь миллионов рублей в месяц, но при этом жить с ними не планировал. До 2022 года Болгар и Дуров продолжали обсуждать планы по покупке дома либо в Женеве, либо во французских городах, близких к границе со Швейцарией. По ее словам, они задумывались о покупке дома за сто миллионов евро. Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Это вызвало широкую критику общественности во многих государствах. Дуров во Франции подозревается в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до десяти лет тюремного заключения. Дурова выпустили 28 августа под залог в размере пять миллионов евро. Ему запретили покидать территорию Франции и обязали отмечаться в полиции дважды в неделю.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

павел дуров, дети, мессенджер telegram