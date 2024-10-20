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Болгар рассказала, почему в Швейцарии завели дела против Дурова
Болгар рассказала, почему в Швейцарии завели дела против Дурова - 20.10.2024, ПРАЙМ
Болгар рассказала, почему в Швейцарии завели дела против Дурова
Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар сообщила, что уголовные дела в отношении него в Швейцарии были заведены по причине уклонения от... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T14:54+0300
2024-10-20T14:54+0300
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павел дуров
дети
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар сообщила, что уголовные дела в отношении него в Швейцарии были заведены по причине уклонения от уплаты алиментов и насилия над детьми. "Правда в том, что уголовные дела против него (Дурова — ред.) были открыты из-за уклонений от уплаты алиментов и физического насилия над детьми", — написала она в своем аккаунте в Instagram*. По словам Болгар, она до сих пор старается справиться с последствиями этого "насилия" для здоровья детей. Ранее она рассказала, что Трибунал по защите детей и взрослых в Швейцарии начал процедуру расследования, проведенного органами опеки Женевы и было принято решение о лишении Дурова родительских прав в отношении его троих детей. Болгар также сообщала в интервью газете Politico, что в 2018 году Дуров хотел перевезти ее и их детей в Париж, был готов оплачивать им аренду дома более чем за семь миллионов рублей в месяц, но при этом жить с ними не планировал. До 2022 года Болгар и Дуров продолжали обсуждать планы по покупке дома либо в Женеве, либо во французских городах, близких к границе со Швейцарией. По ее словам, они задумывались о покупке дома за сто миллионов евро. Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Это вызвало широкую критику общественности во многих государствах. Дуров во Франции подозревается в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до десяти лет тюремного заключения. Дурова выпустили 28 августа под залог в размере пять миллионов евро. Ему запретили покидать территорию Франции и обязали отмечаться в полиции дважды в неделю.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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павел дуров, дети, мессенджер telegram
Павел Дуров, дети, мессенджер Telegram
Болгар рассказала, почему в Швейцарии завели дела против Дурова
Болгар: дела против Дурова в Швейцарии завели из-за насилия над детьми
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар сообщила, что уголовные дела в отношении него в Швейцарии были заведены по причине уклонения от уплаты алиментов и насилия над детьми.
"Правда в том, что уголовные дела против него (Дурова — ред.) были открыты из-за уклонений от уплаты алиментов и физического насилия над детьми", — написала она в своем аккаунте в Instagram*.
По словам Болгар, она до сих пор старается справиться с последствиями этого "насилия" для здоровья детей.
Ранее она рассказала, что Трибунал по защите детей и взрослых в Швейцарии начал процедуру расследования, проведенного органами опеки Женевы и было принято решение о лишении Дурова родительских прав в отношении его троих детей.
Болгар также сообщала в интервью газете Politico, что в 2018 году Дуров хотел перевезти ее и их детей в Париж, был готов оплачивать им аренду дома более чем за семь миллионов рублей в месяц, но при этом жить с ними не планировал. До 2022 года Болгар и Дуров продолжали обсуждать планы по покупке дома либо в Женеве, либо во французских городах, близких к границе со Швейцарией. По ее словам, они задумывались о покупке дома за сто миллионов евро.
Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Это вызвало широкую критику общественности во многих государствах. Дуров во Франции подозревается в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до десяти лет тюремного заключения.
Дурова выпустили 28 августа под залог в размере пять миллионов евро. Ему запретили покидать территорию Франции и обязали отмечаться в полиции дважды в неделю.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
Дуров признал, что Telegram раскрывал данные преступников с 2018 года