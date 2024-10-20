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Фицо назвал "план" Зеленского нереалистичным и неосуществимым - 20.10.2024, ПРАЙМ
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Фицо назвал "план" Зеленского нереалистичным и неосуществимым
Фицо назвал "план" Зеленского нереалистичным и неосуществимым - 20.10.2024, ПРАЙМ
Фицо назвал "план" Зеленского нереалистичным и неосуществимым
"План победы" Владимира Зеленского является абсолютно нереалистичным и неосуществимым, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T15:06+0300
2024-10-20T15:06+0300
политика
ес
словакия
роберт фицо
украина
поддержка украины
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БРАТИСЛАВА, 20 окт - ПРАЙМ. "План победы" Владимира Зеленского является абсолютно нереалистичным и неосуществимым, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Зеленский в среду представил в Верховной раде так называемый "план победы", который содержит пять пунктов и три секретных дополнения. Первый пункт предполагает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".По словам Фицо, до сих пор были хотя бы попытки представлять "планы о мире", но Зеленский представил в Брюсселе не "план о мире", а "план победы", который среди прочего построен на том, что ЕС должен поставить Киеву ракеты средней и большой дальности, а он их "бросит на Россию". "Когда это слышали премьеры, так многие хватались за голову. Поэтому этот "план победы" и не упоминается в заключениях (саммита ЕС, который состоялся в Брюсселе — ред.). По моему мнению, он абсолютно нереалистичный и неосуществимый", — заявил Фицо в интервью телеканалу ТА3 в воскресенье. Ранее словацкий премьер сказал, что противоречивость "плана победы" не позволила Евросовету занять определенную позицию по представленному Зеленским документу. Фицо отмечал, что сам он по-прежнему против вступления Украины в НАТО, но понимает и уважает желание Киева стать членом альянса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева станет осознание бесперспективности политики, которую он проводит. По мнению Пескова, новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план Вашингтона, заключающийся в том, чтобы воевать с РФ до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту. В июле президент России Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.
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ес, словакия, роберт фицо, украина, поддержка украины
Политика, ЕС, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, УКРАИНА, поддержка Украины
15:06 20.10.2024
 
Фицо назвал "план" Зеленского нереалистичным и неосуществимым

Фицо: "план" Зеленского является абсолютно нереалистичным и неосуществимым

© Фото : Public Domain/EU2016 SKРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
© Фото : Public Domain/EU2016 SK
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БРАТИСЛАВА, 20 окт - ПРАЙМ. "План победы" Владимира Зеленского является абсолютно нереалистичным и неосуществимым, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Зеленский в среду представил в Верховной раде так называемый "план победы", который содержит пять пунктов и три секретных дополнения. Первый пункт предполагает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
По словам Фицо, до сих пор были хотя бы попытки представлять "планы о мире", но Зеленский представил в Брюсселе не "план о мире", а "план победы", который среди прочего построен на том, что ЕС должен поставить Киеву ракеты средней и большой дальности, а он их "бросит на Россию".
"Когда это слышали премьеры, так многие хватались за голову. Поэтому этот "план победы" и не упоминается в заключениях (саммита ЕС, который состоялся в Брюсселе — ред.). По моему мнению, он абсолютно нереалистичный и неосуществимый", — заявил Фицо в интервью телеканалу ТА3 в воскресенье.
Ранее словацкий премьер сказал, что противоречивость "плана победы" не позволила Евросовету занять определенную позицию по представленному Зеленским документу. Фицо отмечал, что сам он по-прежнему против вступления Украины в НАТО, но понимает и уважает желание Киева стать членом альянса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева станет осознание бесперспективности политики, которую он проводит. По мнению Пескова, новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план Вашингтона, заключающийся в том, чтобы воевать с РФ до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
В июле президент России Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
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